Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.7.2026

Vì sao tiền ùn ùn vào ngân hàng?

Lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng cao khi vàng, chứng khoán, bất động sản sụt giảm ẢNH: ĐỘC LẬP

Lãi suất tiết kiệm cao trong khi giá vàng, chứng khoán cùng sụt giảm và bất động sản thanh khoản kém khiến dòng tiền trên thị trường ùn ùn chảy vào ngân hàng. Điều này giúp các nhà băng có thêm vốn cung cấp cho nền kinh tế. (trang 4)

Từ TP.HCM đi sân bay Long Thành thế nào?

Lược đồ các tuyến đường từ TP.HCM đến sân bay Long Thành ngay khi đưa vào khai thác ĐỒ HỌA: TẤN ĐẠT

Cục Hàng không VN vừa chính thức báo cáo Bộ Xây dựng lộ trình dự kiến phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này làm thế nào để di chuyển ra sân bay mới một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất?. (trang 6)

Thử thách cho đội tuyển VN ở FIFA ASEAN Cup 2026

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN (trái) sẽ không có những đối thủ dễ chơi như Timor Leste ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngay sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại, đội tuyển VN sẽ tiếp tục bước vào một giải đấu khu vực mới mang tên FIFA ASEAN Cup, diễn ra từ 24.9 - 3.10. Đây là sân chơi khắc nghiệt hơn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. (trang 20)