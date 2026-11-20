Để nhà giáo phát huy tốt nhất năng lực của mình

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ với PV Thanh Niên những giải pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng giáo viên phải làm việc ngoài chuyên môn; thống nhất cách hiểu, cách làm trong công tác tuyển dụng nhà giáo.

Xã hội ghi nhận những đóng góp của thầy cô giáo trong sự nghiệp ”trồng người” Ngọc Dương

Quỹ bảo trì: Nguồn cơn xung đột ở chung cư

Được lập ra để bảo trì, sửa chữa khi chung cư xuống cấp nhưng quỹ bảo trì lên tới hàng trăm tỉ đồng lại là nguồn cơn của rất nhiều tranh chấp, khiếu kiện, đấu đá nội bộ trong ban quản trị, giữa cư dân với ban quản trị. Đáng lo ngại hơn, một số vụ việc đã chuyển từ tranh chấp dân sự sang án hình sự.

Quỹ bảo trì và hàng loạt nguồn thu khác tại các khu chung cư đang là miếng mồi béo bở cho kẻ xấu Ảnh: Đình Sơn

Thượng đỉnh lịch sử Trung Quốc - Nga - Mỹ

Lãnh đạo 3 nước Trung Quốc, Nga và Mỹ ngày 19.11 đã có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, phát đi thông điệp về hợp tác và gìn giữ ổn định toàn cầu.