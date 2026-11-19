Công cuộc Đổi mới của Việt Nam cộng hưởng sâu sắc với tầm nhìn của APEC

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chiều 18.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18.11 ẢNH: TTXVN

Gấp rút đường kết nối TP.HCM tới sân bay Long Thành

Song song với việc theo dõi lịch mở bán vé, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đang quan tâm nhiều hơn tới hạ tầng đường bộ kết nối thẳng ra sân bay mới.

Sơ đồ kết nối các tuyến giao thông đi Cảng HKQT Long Thành ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN

Bắc Cực trong bước ngoặt cạnh tranh kiểm soát

Giữa bối cảnh thỏa thuận giữa Mỹ - Đan Mạch - Greenland sắp có hiệu lực, cuộc cạnh tranh kiểm soát tài nguyên, tiềm năng kinh tế và cả quân sự ở Bắc Cực đang dần nóng hơn.