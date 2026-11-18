Sáng 18.11, tổ đại biểu số 2 HĐND TP.HCM gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương tiếp xúc cử tri phường Phú An; ghi nhận các ý kiến kiến nghị của người dân liên quan đến các lĩnh vực đất đai; thu gom rác thải, thuế, khiếu nại tố cáo, an toàn giao thông…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Dương Phạm Hồng Ân phản ánh đơn giá thu gom rác thải sinh hoạt của phường Phú An chưa hợp lý khi áp cho người dân phải chịu thuế VAT từ 8-10% trên tổng giá phải thu.

Người dân phường Phú An nêu ý kiến về thuế thu gom rác thải tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Việc chịu thuế là của đơn vị thu gom rác chứ không phải là của người dân. Giá thu gom rác hiện nay theo quyết định mới của UBND TP.HCM đã cao hơn giá trước đây của Bình Dương cũ, nay phải cộng thêm tiền thuế, gây khó khăn cho người dân", cử tri Dương Phạm Hồng Ân phản ánh.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An cho biết hiện Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Phú An lấy ý kiến của người dân về mức giá và thuế thu gom rác thải sinh hoạt theo quyết định của UBND TP.HCM (thực hiện từ 1.9.2026) trong đó quy định về nhóm và mức giá, thuế.

Ông Lâm cho biết từ trước đến nay phường Phú An vẫn thu tiền thu gom rác thải sinh hoạt theo quy định của Bình Dương cũ và không thu thuế VAT. Tuy nhiên, theo quyết định mới của UBND TP.HCM thì bắt buộc phải có thuế VAT.

Ông Võ Văn Minh (thứ 2, bên phải), Chủ tịch HĐND TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến nội dung này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị phường Phú An cần phải kiểm tra lại và tính toán hợp lý xem người dân phải nộp thuế hay đơn vị thu gom rác phải chịu thuế.

Đường ĐT.742 khi nào thi công?

Chiều cùng ngày, tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó ban pháp chế HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương và ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông tiếp xúc cử tri các phường Chánh Hiệp, Bình Dương, ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri.

Theo đó, cử tri phường Bình Dương đề nghị thông tin về tiến độ thi công đường ĐT.742 từ phường Bình Dương đến phường Vĩnh Tân (TP.HCM) vì dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng từ năm 2024 nhưng hiện nay vẫn chưa thi công, nhiều đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, ngập úng gây mất an toàn giao thông.

Đường ĐT.742 đoạn qua phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương cho biết dự án đường ĐT.742 nằm trong kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

"Vừa qua phường Bình Dương kết hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã triển khai họp dân, kiểm đếm và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tiến hành triển khai thực hiện trong giai đoạn của 2026 và 2030", bà Yến cho hay.