96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026): Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026), bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chia sẻ với Báo Thanh Niên về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Hà Thị Nga (thứ 6 từ phải qua) tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu tháng 10.2026 ẢNH: MTTQ VN

Áp trần giá chuyển nhượng nhà ở xã hội?

Sau khi nêu những khó khăn nếu áp dụng phương án kiểm soát giá chuyển nhượng đối với nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sau 5 năm được bán cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện với giá do các bên thỏa thuận.

Quy định về điều kiện chuyển nhượng và giá bán NƠXH vẫn còn gây nhiều tranh luận ẢNH: ĐÌNH SƠN

Giải mã cách Trung Quốc đưa máy bay 10 tấn cất cánh bằng pin

Máy bay điện CE-25A của Trung Quốc mới đây đã hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực đưa công nghệ pin và động cơ điện vào vận tải hàng không thương mại.