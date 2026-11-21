Mong chờ metro 'cứu' kẹt xe TP.HCM

Metro TP.HCM đang bước vào giai đoạn bùng nổ với hàng loạt tuyến đồng loạt tăng tốc triển khai, kéo theo những đại công trường rào chắn bủa vây gây áp lực lớn lên hầu khắp mọi tuyến đường. Vì thế, chưa bao giờ, nỗi mong chờ một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, sức chở lớn để hóa giải nỗi ám ảnh kẹt xe lại lớn như lúc này. (trang 4)

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tăng tốc khiến giao thông TP.HCM thời gian này trở nên căng thẳng ẢNH: NGUYỄN ANH

Nộp hồ sơ sớm, tiền phạt thuế giảm nhiều

Dự kiến từ hôm nay 21.11, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có hiệu lực. Những doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ sớm thì mức phạt sẽ được giảm nhiều. (trang 6)

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp tình trạng 03, 06 càng làm thủ tục sớm càng được giảm nhiều số tiền phạt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại sao các 'ông lớn' vùng Vịnh và châu Phi tăng cường gắn kết?

Những bất ổn liên tục, nhất là cuộc chiến Iran đang thúc đẩy 3 cường quốc vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar tăng cường quan hệ với 3 cường quốc tầm trung ở châu Phi gồm Nigeria, Kenya và Ethiopia. (trang 23)