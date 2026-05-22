Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
22/05/2026 05:58 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026. Tin tức Định hình tiêu chí xã, phường xã hội chủ nghĩa; Cần làm gì để xe cũ dùng được xăng sinh học?, Khán giả VN xem World Cup 2026 trên những kênh nào?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.5.2026.

Định hình tiêu chí xã, phường xã hội chủ nghĩa

Chiều 21.5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026 - Ảnh 1.

TP.Hà Nội đang lên phương án thí điểm mô hình xã XHCN tại 2 xã cạnh nhau, quy mô dân số gần 700.000 sau đó sẽ tiến hành tổng kết, nhân rộng toàn thành phố giai đoạn 2031 - 2035

ẢNH: TUẤN MINH

Cần làm gì để xe cũ dùng được xăng sinh học?

Có khoảng 10% xe đời cũ sẽ không tương thích với xăng sinh học E10. Vậy các loại xe này sẽ như thế nào khi cả nước ngừng bán xăng khoáng, chuyển sang xăng sinh học từ 1.6 tới?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026 - Ảnh 2.

Ô tô có tuổi thọ chưa đến 20 năm vẫn chạy tốt với xăng E10 dù cảm giác lái cần phải được điều chỉnh để thích ứng

ẢNH: QUANG THUẦN

Khán giả VN xem World Cup 2026 trên những kênh nào?

World Cup 2026 sẽ phủ sóng rộng rãi tại VN khi VTV sở hữu bản quyền truyền thông và chia sẻ với nhiều nền tảng khác như TV360, MyTV. Câu chuyện bản quyền năm nay cũng được kỳ vọng thay đổi mạnh sau khi cơ quan chức năng siết chặt xử lý các vi phạm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026 - Ảnh 3.

Khán giả VN yêu mến “Cỗ xe tăng Đức” sẽ được theo dõi màn trình diễn của đội bóng này tại World Cup trên đa dạng nền tảng

ẢNH: AFP

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.5.2026

Tin tức Thành lập TP.Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới; Về một con người "nâng niu tất cả chỉ quên mình"; Xóm cắt lưới, phá dây thừng ở TP.HCM... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.5.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in kỷ nguyên phát triển mới xăng sinh học E10 World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận