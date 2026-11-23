Tổng lực kích cầu cuối năm
Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 5 tuần giảm liên tiếp, song chi phí vận tải vẫn chậm hạ nhiệt, khiến mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu chưa giảm tương xứng. Chỉ thị số 40 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành yêu cầu điều hành đồng bộ giữa kiểm soát giá cả, khơi thông khâu trung gian và kích cầu tiêu dùng nội địa. (trang 2)
Vì sao mua vàng từ lỗ đến lỗ?
Trong ngày, giá vàng có tăng 4 - 5 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ. Đó là lý do dù kim loại quý đang ở vùng giá thấp, nhiều người vẫn "ghẻ lạnh" với vàng. (trang 7)
Khu bảo tồn voi duy nhất Việt Nam: Đàn voi giữa rừng sâu
Giữa đại ngàn phía tây Đà Nẵng, nơi những cánh rừng nguyên sinh trải dài gần 19.000 ha, đàn voi rừng châu Á vẫn âm thầm sinh tồn. (trang 22)
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