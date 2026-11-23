Tổng lực kích cầu cuối năm

Nhiều chương trình khuyến mại tập trung và bình ổn thị trường đang được địa phương cùng doanh nghiệp kích hoạt nhằm thúc đẩy sức mua dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 5 tuần giảm liên tiếp, song chi phí vận tải vẫn chậm hạ nhiệt, khiến mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu chưa giảm tương xứng. Chỉ thị số 40 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành yêu cầu điều hành đồng bộ giữa kiểm soát giá cả, khơi thông khâu trung gian và kích cầu tiêu dùng nội địa. (trang 2)

Vì sao mua vàng từ lỗ đến lỗ?

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 23 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong ngày, giá vàng có tăng 4 - 5 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ. Đó là lý do dù kim loại quý đang ở vùng giá thấp, nhiều người vẫn "ghẻ lạnh" với vàng. (trang 7)

Khu bảo tồn voi duy nhất Việt Nam: Đàn voi giữa rừng sâu

Đàn voi rừng được phát hiện thông qua bẫy ảnh trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ẢNH: LÊ HOÀNG

Giữa đại ngàn phía tây Đà Nẵng, nơi những cánh rừng nguyên sinh trải dài gần 19.000 ha, đàn voi rừng châu Á vẫn âm thầm sinh tồn. (trang 22)