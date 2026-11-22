Từ Ngày Văn hóa tới 'mỏ vàng' du lịch
Khi văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm cùng một ngày nghỉ lễ quốc gia, ngành du lịch đứng trước một cú hích đa chiều cả về nguồn cầu nội địa lẫn sức hút quốc tế.
Trận đấu then chốt của U.17 VN tại World Cup
Thất bại ở trận ra quân, U.17 VN vẫn còn nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp tại U.17 World Cup 2026. Trong đó, màn chạm trán U.17 New Zealand vào tối 23.11 là trận bản lề đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.
Giải mã cuộc chiến chip Mỹ - Trung đang nổi lên
Căng thẳng Mỹ - Trung xung quanh vấn đề chip bán dẫn đang nổi lên trở lại liệu sẽ diễn tiến thế nào ?
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