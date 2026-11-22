Từ Ngày Văn hóa tới 'mỏ vàng' du lịch

Bản sắc văn hóa địa phương góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước ẢNH: Nhật Thịnh

Khi văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm cùng một ngày nghỉ lễ quốc gia, ngành du lịch đứng trước một cú hích đa chiều cả về nguồn cầu nội địa lẫn sức hút quốc tế.

Trận đấu then chốt của U.17 VN tại World Cup

Nguyễn Lực (phải) và đồng đội có kinh nghiệm đối đầu với các đại diện châu Đại Dương ẢNH: VFF

Thất bại ở trận ra quân, U.17 VN vẫn còn nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp tại U.17 World Cup 2026. Trong đó, màn chạm trán U.17 New Zealand vào tối 23.11 là trận bản lề đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Giải mã cuộc chiến chip Mỹ - Trung đang nổi lên

Căng thẳng Mỹ - Trung về chip bán dẫn lại đang nổi lên Ảnh: Reuters

Căng thẳng Mỹ - Trung xung quanh vấn đề chip bán dẫn đang nổi lên trở lại liệu sẽ diễn tiến thế nào ?