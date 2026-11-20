Đây là thông tin được bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM (Sở Du lịch) cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19.11. Theo đó, ngành du lịch thành phố đã chính thức hoàn thành mục tiêu doanh thu cả năm 2026 trước một tháng.

Số liệu ước tính lũy kế 11 tháng cho thấy, tổng thu du lịch TP.HCM đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 100,13% kế hoạch năm. Như vậy, ngành du lịch đã vượt mục tiêu 330.000 tỉ đồng được đặt ra cho cả năm 2026.

Không chỉ doanh thu, lượng khách đến TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong 11 tháng, thành phố ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, tương đương 95,16% kế hoạch. Với kết quả này, TP.HCM còn khoảng một tháng để hoàn thành mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Du lịch TP.HCM vượt mục tiêu doanh thu cả năm 2026 ngay trong 11 tháng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đại diện Sở Du lịch, những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến TP.HCM, đồng thời phản ánh vai trò của du lịch trong việc thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế như thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và bán lẻ.

Hàng loạt sự kiện kích cầu du lịch cuối năm

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng cuối năm, ngành du lịch TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành, hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm và du lịch kéo dài từ cuối tháng 11.2026 đến Tết Nguyên đán 2027.

Điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, diễn ra từ ngày 4 - 12.12 với chủ đề "Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm". Khác với những năm trước, sự kiện năm nay được mở rộng tại ba cụm không gian chính, gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, nhằm giới thiệu diện mạo du lịch đa dạng của TP.HCM sau hợp nhất.

TP.HCM ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm 2026

Tại khu vực ven sông Sài Gòn, du khách có thể tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, làng nghề, biểu diễn nghệ thuật và Việt phục. Trong khi đó, khu vực Vũng Tàu tập trung giới thiệu du lịch biển, nghỉ dưỡng; còn Bình Dương tổ chức triển lãm, quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm. Tuần lễ Du lịch cũng được lan tỏa đến 168 phường, xã, đặc khu thông qua các hoạt động hưởng ứng và cuộc thi quảng bá điểm đến với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 500 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9 diễn ra từ ngày 4 - 6.12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên, trong đó có 2.000 vận động viên quốc tế và 10.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, cung đường chạy đi qua 16 địa danh nổi bật của thành phố. Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành cũng được vận động xây dựng chương trình ưu đãi dành cho vận động viên và người đồng hành, qua đó khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu.

Khách sạn giảm giá đến 48%, tour từ 200.000 đồng

Bên cạnh tổ chức sự kiện, TP.HCM đang triển khai 156 chương trình, gói ưu đãi kích cầu du lịch với sự tham gia của 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ, tương ứng 44 điểm đến, đầu mối dịch vụ. Trong đó, nhóm lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và mua sắm có 28 đơn vị, hệ thống tham gia. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm từ 20 - 48% giá phòng niêm yết, kết hợp các gói nghỉ dưỡng, ẩm thực và dịch vụ. Các chương trình khuyến mại mua sắm có mức giảm lên đến 50%, kéo dài đến hết tháng 2.2027.

Ở nhóm khu, điểm tham quan và bảo tàng, 4 đơn vị quản lý với 5 điểm đến triển khai 59 nội dung ưu đãi, nổi bật là giảm từ 15 - 50% giá vé, cùng các gói vé gia đình, vé đoàn và miễn phí tham quan theo đối tượng, khung giờ. Đáng chú ý, 11 doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các chương trình tour kích cầu với giá khởi điểm từ 200.000 đồng/khách, mức ưu đãi phổ biến từ 8 - 15%. Các sản phẩm trải dài từ du lịch đô thị, đường sông, di sản, ẩm thực đến nghỉ dưỡng biển và liên kết vùng.

Hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được kỳ vọng thu hút du khách đến TP.HCM dịp cuối năm ẢNH: LÊ NAM

Theo bà Nguyễn Trần Tâm Hà, ngành du lịch thành phố xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối năm là tạo nguồn khách mới thông qua xúc tiến quốc tế, kết nối dòng khách với các hoạt động thương mại, văn hóa, thể thao để gia tăng doanh thu, đồng thời lan tỏa lợi ích kinh tế đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng địa phương.

Về lâu dài, TP.HCM định hướng kết nối du lịch đô thị trung tâm với các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo và du lịch sinh thái, cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung tăng số lượt khách, thành phố hướng đến phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu.

Khép lại chuỗi hoạt động cuối năm, ngày 1.1.2027, TP.HCM dự kiến tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chương trình sẽ trao 2.027 phần quà trải nghiệm đầu năm, cùng các giải thưởng du lịch, trong đó giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến TP.HCM ngay từ những ngày đầu năm mới.