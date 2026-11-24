Chung sức thực hiện quy hoạch TP.HCM 100 năm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm, nghe giới thiệu về quy hoạch tổng thể TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Quốc hội, TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp cùng khẳng định sẽ chung tay thực hiện, sớm đưa quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm vào cuộc sống. (trang 3)

Văn hóa sống đẹp

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, việc triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được đặt ra như nền tảng định hướng hành vi, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh. (trang 4)

Mục tiêu 'đắt giá' trong chiến trận thời AI

AWS bị thiệt hại khi các trung tâm dữ liệu của đơn vị này ở vùng Vịnh bị tấn công Ảnh: Reuters

Giữa kỷ nguyên bùng nổ công nghệ - nhất là ngành trí tuệ nhân tạo (AI), các trung tâm dữ liệu đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn nên cũng trở thành mục tiêu tấn công trong các cuộc chiến. (trang 23)