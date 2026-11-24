Chung sức thực hiện quy hoạch TP.HCM 100 năm
Lãnh đạo Quốc hội, TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp cùng khẳng định sẽ chung tay thực hiện, sớm đưa quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm vào cuộc sống. (trang 3)
Văn hóa sống đẹp
Theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, việc triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được đặt ra như nền tảng định hướng hành vi, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh. (trang 4)
Mục tiêu 'đắt giá' trong chiến trận thời AI
Giữa kỷ nguyên bùng nổ công nghệ - nhất là ngành trí tuệ nhân tạo (AI), các trung tâm dữ liệu đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn nên cũng trở thành mục tiêu tấn công trong các cuộc chiến. (trang 23)
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