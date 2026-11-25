Hàng không dịp tết 2027: Sân bay Long Thành giảm tải cho Tân Sơn Nhất
Cảng HKQT Long Thành dự kiến chính thức đưa vào khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24.12, ngay trước thềm cao điểm cuối năm. Kế hoạch tăng chuyến và mở loạt đường bay trục của các hãng hàng không nội địa được kỳ vọng sẽ "chia lửa" cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời bổ sung nguồn cung ghế giúp "hạ nhiệt" vé tết cho người dân về quê.
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas tại Hà Nội
Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa, Hà Nội) khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời buộc 125 hộ dân khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ phải di dời khẩn cấp.
Ma trận 'xuân dược': Từ chợ online đến quầy thuốc tây
Đằng sau những lời quảng cáo "xuân dược", "kích dục tức thì" là một thị trường thuốc trôi nổi với mạng lưới mua bán len lỏi từ không gian mạng đến quầy thuốc tây, bến xe và các tủ kính vỉa hè.
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