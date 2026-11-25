Hàng không dịp tết 2027: Sân bay Long Thành giảm tải cho Tân Sơn Nhất

Cảng HKQT Long Thành dự kiến chính thức đưa vào khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24.12, ngay trước thềm cao điểm cuối năm. Kế hoạch tăng chuyến và mở loạt đường bay trục của các hãng hàng không nội địa được kỳ vọng sẽ "chia lửa" cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời bổ sung nguồn cung ghế giúp "hạ nhiệt" vé tết cho người dân về quê.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ hành khách với sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ẢNH: TTXVN

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas tại Hà Nội

Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa, Hà Nội) khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời buộc 125 hộ dân khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ phải di dời khẩn cấp.

Hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Nguyễn Văn Tuyết sáng 24.11 ẢNH: KHẮC HIẾU

Ma trận 'xuân dược': Từ chợ online đến quầy thuốc tây

Đằng sau những lời quảng cáo "xuân dược", "kích dục tức thì" là một thị trường thuốc trôi nổi với mạng lưới mua bán len lỏi từ không gian mạng đến quầy thuốc tây, bến xe và các tủ kính vỉa hè.