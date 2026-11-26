Cơ hội phát triển TP.HCM thành trung tâm logistics toàn cầu

Với nhiều điều kiện thuận lợi, TP.HCM cần đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng nhằm xây dựng trung tâm logistics hiện đại ẢNH: ĐỘC LẬP

TP.HCM có đủ điều kiện để phát triển hệ sinh thái logistics đồng bộ, trở thành trung tâm logistics toàn cầu và cần thực hiện nhiều giải pháp để biến cơ hội thành hiện thực.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ chính thức vận hành

Hệ thống siêu dự án ngăn triều tại khu vực cống Mương Chuối (xã Nhà Bè) ẢNH: TNG

Không chỉ giữ khô ráo các "rốn ngập", đưa vào vận hành dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng còn mở ra lời giải dài hạn về quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu cho siêu đô thị TP.HCM.

Ma trận 'xuân dược': Rao bán công khai

Hàng dài các điểm bán bao cao su trên tuyến đường Châu Văn Liêm ẢNH: TRẦN KHA

"Xuân dược" không chỉ được bán tràn lan trên không gian mạng mà còn xuất hiện công khai trên nhiều tuyến đường, khu vực quanh các bến xe tại TP.HCM.