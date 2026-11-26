Cơ hội phát triển TP.HCM thành trung tâm logistics toàn cầu
TP.HCM có đủ điều kiện để phát triển hệ sinh thái logistics đồng bộ, trở thành trung tâm logistics toàn cầu và cần thực hiện nhiều giải pháp để biến cơ hội thành hiện thực.
Dự án chống ngập 10.000 tỉ chính thức vận hành
Không chỉ giữ khô ráo các "rốn ngập", đưa vào vận hành dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng còn mở ra lời giải dài hạn về quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu cho siêu đô thị TP.HCM.
Ma trận 'xuân dược': Rao bán công khai
"Xuân dược" không chỉ được bán tràn lan trên không gian mạng mà còn xuất hiện công khai trên nhiều tuyến đường, khu vực quanh các bến xe tại TP.HCM.
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