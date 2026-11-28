Đổi mới chương trình, tháo gỡ bất cập chính sách nhà giáo

Đổi mới chương trình và chính sách cho nhà giáo là những điều được quan tâm trong giáo dục phổ thông hiện nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Làm rõ những bất cập trong chính sách với nhà giáo, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa, thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai... là những nội dung tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27.11.

TP.HCM dự kiến tăng mức phạt dừng, đỗ xe sai quy định

Ô tô thường xuyên đỗ thành hàng dài bên đường Alexandre de Rhodes, dù có biển cấm đỗ xe ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM đang nghiên cứu tăng mức phạt, đồng thời rà soát biển cấm, bố trí thêm chỗ dừng, đỗ phù hợp.

Ma trận 'xuân dược': Siết chặt quản lý, xóa sổ chợ đen

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, tình trạng bán thuốc tăng cường sinh lý trên đường Châu Văn Liêm đã không còn ẢNH: TRẦN KHA

TP.HCM xử phạt các điểm bán thuốc kích dục trôi nổi, tăng cường hậu kiểm nhà thuốc, ngăn chặn thuốc kê đơn bán không toa.