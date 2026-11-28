Đổi mới chương trình, tháo gỡ bất cập chính sách nhà giáo
Làm rõ những bất cập trong chính sách với nhà giáo, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa, thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai... là những nội dung tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27.11.
TP.HCM dự kiến tăng mức phạt dừng, đỗ xe sai quy định
TP.HCM đang nghiên cứu tăng mức phạt, đồng thời rà soát biển cấm, bố trí thêm chỗ dừng, đỗ phù hợp.
Ma trận 'xuân dược': Siết chặt quản lý, xóa sổ chợ đen
TP.HCM xử phạt các điểm bán thuốc kích dục trôi nổi, tăng cường hậu kiểm nhà thuốc, ngăn chặn thuốc kê đơn bán không toa.
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