Công nghiệp giải trí vướng 'nút thắt' mặt bằng

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường biểu diễn nghệ thuật thời gian qua đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho văn hóa và du lịch Việt Nam. Đặc biệt, khi các cơ chế đặc thù về phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa được thông qua, giấc mơ đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế, đóng góp hàng tỉ USD vào nền kinh tế đang rõ nét hơn bao giờ hết. (trang 6)

Concert Anh trai say hi diễn ra tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) hồi cuối tháng 7.2025, quy tụ khoảng 7.000 khán giả ẢNH: DATVIETVAC

Hệ số K thấp để 'khoan sức dân'

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ ngày 1.1.2027. Hệ số K cùng bảng giá đất dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp nên thu hút sự quan tâm lớn đến người dân, doanh nghiệp. (trang 18)

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nấm tràm xứ Huế, đắng rồi thương!

Thanh Niên khởi đăng loạt phóng sự "Vị Huế". Kỳ đầu tiên với câu chuyện nấm tràm hội đủ cả 2 điều là phải đợi đúng mùa mới ngon và ăn vài lần mới thành nhớ. (trang 19)