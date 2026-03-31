Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.3.2026

31/03/2026 06:00 GMT+7

Tin tức Thời cơ lịch sử của kinh tế Việt Nam; Lùm xùm giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia: Bộ GD-ĐT vào cuộc, Viện Hóa học bác tin đồn; Chiếc bi đông "dẫn lối" người lính trở về đất mẹ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.3.2026.

Thời cơ lịch sử của kinh tế Việt Nam

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.3.2026- Ảnh 1.

Việt Nam đang có thời cơ phát triển kinh tế cao, bền vững

ẢNH: HOÀNG TRỌNG QUỲNH

Biến động địa chính trị thế giới luôn diễn ra, nhưng đối với VN, nhiều điều kiện thuận lợi và dư địa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững đang mở ra. Đây là thời cơ lịch sử để VN tiến tới trở thành nước có thu nhập cao.

Lùm xùm giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia: Bộ GD-ĐT vào cuộc, Viện Hóa học bác tin đồn

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.3.2026- Ảnh 2.

Sự liên quan đáng ngờ giữa poster của 2 học sinh Ninh Bình và bài báo của nhóm PGS Hoàng Mai Hà (ảnh 1) và luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hắc Thị Nhung (ảnh 2)

ẢNH: ALMÉRY JACQUELIN

Các dự án giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia 2026 bị nghi ngờ vi phạm liêm chính khoa học, Bộ GD-ĐT khẳng định đang khẩn trương phối hợp xác minh và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Chiếc bi đông "dẫn lối" người lính trở về đất mẹ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.3.2026- Ảnh 3.

Người thân và các cựu chiến binh Sư đoàn 308 dâng hương trước phần mộ của liệt sĩ Trần Minh Tuyến tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng

ẢNH: B.H

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên "đất lửa" Quảng Trị, liệt sĩ Trần Minh Tuyến đã được người thân đưa về quê hương trong cảm xúc vỡ òa. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.3.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.3.2026

Tin tức Mức giảm trừ chi phí y tế, giáo dục vẫn thấp?, Tư vấn mùa thi: Cách tính điểm, học phí tại trường sư phạm; Chiến lược leo thang của Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.3.2026.

