Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
03/03/2026 05:57 GMT+7

Tin tức Nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu; Nhiều du khách Việt kẹt giữa vùng chiến sự; Xung đột Iran leo thang, kinh tế châu Á phập phù... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.3.2026.

Nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026 - Ảnh 1.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạnggián đoạn nguồn cung từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

 Giá xăng dầu thế giới biến động dữ dội sau căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các dự báo cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể ảnh hưởng tăng nhưng chỉ trong ngắn hạn. (trang 4)

Nhiều du khách Việt kẹt giữa vùng chiến sự

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026 - Ảnh 2.

Du khách Việt nhịn đói gần 20 tiếng, lạc hành lý ở thủ đô Oman

ẢNH: NVCC

 Hàng loạt nước đóng cửa không phận, hàng trăm chuyến bay bị hủy khiến hành trình trở lại VN của hàng ngàn du khách bị gián đoạn. (trang 6)

Xung đột Iran leo thang, kinh tế châu Á phập phù

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026 - Ảnh 3.

Năng lực tấn công của tên lửa Iran

Nguồn: Tổng hợp

 Chiến sự Trung Đông hôm qua (2.3) leo thang không chỉ khiến tình hình khu vực thêm khó lường mà còn ẩn chứa rủi ro tác động tiêu cực không nhỏ đến kinh tế châu Á. (trang 24)

