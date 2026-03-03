Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026

Nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu
Giá xăng dầu thế giới biến động dữ dội sau căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các dự báo cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể ảnh hưởng tăng nhưng chỉ trong ngắn hạn. (trang 4)
Nhiều du khách Việt kẹt giữa vùng chiến sự
Hàng loạt nước đóng cửa không phận, hàng trăm chuyến bay bị hủy khiến hành trình trở lại VN của hàng ngàn du khách bị gián đoạn. (trang 6)
Xung đột Iran leo thang, kinh tế châu Á phập phù
Chiến sự Trung Đông hôm qua (2.3) leo thang không chỉ khiến tình hình khu vực thêm khó lường mà còn ẩn chứa rủi ro tác động tiêu cực không nhỏ đến kinh tế châu Á. (trang 24)
