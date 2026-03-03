Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.3.2026

Nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạnggián đoạn nguồn cung từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá xăng dầu thế giới biến động dữ dội sau căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các dự báo cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể ảnh hưởng tăng nhưng chỉ trong ngắn hạn. (trang 4)

Nhiều du khách Việt kẹt giữa vùng chiến sự

Du khách Việt nhịn đói gần 20 tiếng, lạc hành lý ở thủ đô Oman ẢNH: NVCC

Hàng loạt nước đóng cửa không phận, hàng trăm chuyến bay bị hủy khiến hành trình trở lại VN của hàng ngàn du khách bị gián đoạn. (trang 6)

Xung đột Iran leo thang, kinh tế châu Á phập phù

Năng lực tấn công của tên lửa Iran Nguồn: Tổng hợp

Chiến sự Trung Đông hôm qua (2.3) leo thang không chỉ khiến tình hình khu vực thêm khó lường mà còn ẩn chứa rủi ro tác động tiêu cực không nhỏ đến kinh tế châu Á. (trang 24)