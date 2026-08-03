Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.8.2026

Nhập siêu cao, tỷ giá vẫn trụ vững

Tính đến giữa tháng 7, con số nhập siêu đã đạt khoảng 20,4 tỉ USD. Nhập siêu tăng thường gây áp lực lên tỷ giá nhưng điều này đã không xảy ra, giá USD chỉ tăng nhẹ không đáng kể. (trang 7)

Ngân hàng tăng giá USD chưa đến 0,5% so với đầu năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Du lịch văn hóa chuyển đổi số chiều khách

Tích hợp trải nghiệm du lịch vào một hệ sinh thái thống nhất, các nội dung thuyết minh và nghệ thuật dạng số… Du lịch văn hóa đang tìm mọi cách chuyển đổi số để chiều khách. (trang 18)

Tra cứu về mỹ thuật dân gian ở Bảo tàng Mỹ thuật VN ẢNH: BẢO TÀNG CUNG CẤP

Vì sao quân đội Mỹ đang thiếu đạn dược?

Với nguồn lực quân sự khổng lồ, nhưng quân đội Mỹ vẫn bị đánh giá là đang thiếu đạn dược giữa lúc cuộc chiến Iran chưa có hồi kết. (trang 24)