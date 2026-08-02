Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.8.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Chung cư mới sẽ có thời hạn sử dụng; Việt Nam đang định hình lại bản đồ du lịch Đông Nam Á; Tổng thống Trump tiếp tục “tăng cược” vào ván bài Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.8.2026.

Chung cư mới sẽ có thời hạn sử dụng

Đó là một trong những nội dung nhận được rất nhiều sự quan tâm khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi luật Đất đai và các luật có liên quan được ban hành. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.8.2026- Ảnh 1.

Luật Đất đai sẽ được sửa đổi theo hướng quy định chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình

ẢNH: Nhật Thịnh

Việt Nam đang định hình lại bản đồ du lịch Đông Nam Á

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế thuộc nhóm cao trên thế giới, cơ cấu thị trường ngày càng đa dạng và sự nổi lên của hàng loạt điểm đến mới đang giúp VN thay đổi vị trí trong cuộc cạnh tranh du lịch tại Đông Nam Á.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.8.2026- Ảnh 2.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm qua

ẢNH: LÊ NAM

Tổng thống Trump tiếp tục 'tăng cược' vào ván bài Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã quyết định “tăng cược” vào chiến trường Iran nhằm tìm kiếm một lối ra đủ để ông có thể tuyên bố chiến thắng. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.8.2026- Ảnh 3.

Tổng thống Trump trong cuộc họp nội các ngày 31.7 tại Maryland

Ảnh: Reuters

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.7.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.7.2026

Tin tức Vì sao tiền ùn ùn vào ngân hàng?; Từ TP.HCM đi sân bay Long Thành thế nào?; Thử thách cho đội tuyển VN ở FIFA ASEAN Cup 2026... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.7.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.8.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.7.2026

Khám phá thêm chủ đề

chung cư có thời hạn Luật đất đai du lịch Trump Iran

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận