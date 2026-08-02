Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.8.2026

Chung cư mới sẽ có thời hạn sử dụng

Đó là một trong những nội dung nhận được rất nhiều sự quan tâm khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi luật Đất đai và các luật có liên quan được ban hành.

Luật Đất đai sẽ được sửa đổi theo hướng quy định chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình ẢNH: Nhật Thịnh

Việt Nam đang định hình lại bản đồ du lịch Đông Nam Á

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế thuộc nhóm cao trên thế giới, cơ cấu thị trường ngày càng đa dạng và sự nổi lên của hàng loạt điểm đến mới đang giúp VN thay đổi vị trí trong cuộc cạnh tranh du lịch tại Đông Nam Á.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm qua ẢNH: LÊ NAM

Tổng thống Trump tiếp tục 'tăng cược' vào ván bài Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã quyết định “tăng cược” vào chiến trường Iran nhằm tìm kiếm một lối ra đủ để ông có thể tuyên bố chiến thắng.