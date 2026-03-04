Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
04/03/2026 05:56 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.3.2026 Tin tức Loay hoay quản lý dạy thêm, học thêm, Tỷ giá phập phồng tăng, Chọn lựa của Tổng thống Trump trước chiến sự Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.3.2026.

Loay hoay quản lý dạy thêm, học thêm

Tròn 1 năm Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực thi hành nhưng dư luận dường như chưa bao giờ bớt nóng do những cách "lách luật" để dạy thêm và phát sinh nhiều hệ lụy.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.3.2026 - Ảnh 1.

Học sinh sau giờ học thêm tại một trung tâm văn hóa ngoài giờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tỷ giá phập phồng tăng

Giá USD thế giới tăng liên tục trong 2 ngày đầu tuần và dự báo sẽ còn đi lên sau khi chiến sự tại khu vực Trung Đông bùng phát.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.3.2026 - Ảnh 2.

Giá USD liên tục tăng sau khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chọn lựa của Tổng thống Trump trước chiến sự Iran

Chiến sự Iran tiếp tục leo thang đặt ra tình thế cho Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như phải chọn lựa đâu là giải pháp.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.3.2026 - Ảnh 3.

Lược đồ chiến sự Iran và Trung Đông ngày 3.3

NGUỒN: TỔNG HỢP

