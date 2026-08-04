Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.8.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Thị trường lao động "chuyển làn"; Đội tuyển VN thể hiện đẳng cấp; Tại sao Tổng thống Trump giải cứu tiền yen của Nhật?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.8.2026.

Thị trường lao động 'chuyển làn'

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.8.2026 - Ảnh 1.

Nhu cầu lao động sẽ tăng cao khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số (trong ảnh là sản xuất tại Công ty TNHH Channel Well Technology Việt Nam)

ẢNH: PHẠM HÙNG

Nơi giảm người hàng loạt, nhưng có nơi cần tuyển cả ngàn người vẫn không có. Thị trường lao động đang thay đổi nhanh theo tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng nhìn chung nhiều doanh nghiệp đang khát lao động. (trang 4)

Đội tuyển VN thể hiện đẳng cấp

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.8.2026 - Ảnh 2.

Đội tuyển VN có chiến thắng ngọt ngào trên sân Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tối qua 3.8, ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN nhấn chìm chủ nhà Indonesia với tỷ số đậm 3-0, khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á. (trang 20)

Tại sao Tổng thống Trump giải cứu tiền yen của Nhật?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.8.2026 - Ảnh 3.

Giá yen đã giảm mạnh gần đây

ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến hiếm hoi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định giải cứu tiền yen của Nhật đang trên đà mất giá, xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua. (trang 24)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.8.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.8.2026

Tin tức Nhập siêu cao, tỷ giá vẫn trụ vững; Du lịch văn hóa chuyển đổi số chiều khách; Vì sao quân đội Mỹ đang thiếu đạn dược?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 03.8.2026.

Khám phá thêm chủ đề

thị trường lao động doanh nghiệp ASEAN Cup 2026 Đông Nam Á Nhật

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận