Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.8.2026

Thị trường lao động 'chuyển làn'

Nhu cầu lao động sẽ tăng cao khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số (trong ảnh là sản xuất tại Công ty TNHH Channel Well Technology Việt Nam) ẢNH: PHẠM HÙNG

Nơi giảm người hàng loạt, nhưng có nơi cần tuyển cả ngàn người vẫn không có. Thị trường lao động đang thay đổi nhanh theo tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng nhìn chung nhiều doanh nghiệp đang khát lao động. (trang 4)

Đội tuyển VN thể hiện đẳng cấp

Đội tuyển VN có chiến thắng ngọt ngào trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tối qua 3.8, ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN nhấn chìm chủ nhà Indonesia với tỷ số đậm 3-0, khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á. (trang 20)

Tại sao Tổng thống Trump giải cứu tiền yen của Nhật?

Giá yen đã giảm mạnh gần đây ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến hiếm hoi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định giải cứu tiền yen của Nhật đang trên đà mất giá, xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua. (trang 24)