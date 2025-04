Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.4.2025

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tối 4.4, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 4.4 ẢNH: TTXVN

Khởi tố, bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs

Ngày 4.4, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kết quả các mặt công tác công an quý 1/2025. Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Asia life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và đồng phạm ẢNH: BCA

Nghỉ lễ, đi đâu trốn nắng nóng?

TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ nói chung đón đợt nắng nóng diện rộng, có xu hướng gia tăng trong những ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương.