Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.8.2026

Tổng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hàng trăm ngàn tỉ đồng cho vay ưu đãi lãi suất, giãn, hoãn nộp thuế…, đó là những chính sách đã được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ vay ưu đãi ẢNH: NGỌC THẮNG

ASEAN Cup 2026: Đương kim vô địch rũ bỏ áp lực

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia không chỉ giúp đội tuyển VN giành lại ngôi đầu bảng A, mà còn cởi bỏ toàn bộ gánh nặng tâm lý đã đè nặng lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik suốt nhiều ngày qua.

HLV Kim Sang-sik có thể nghĩ đến trận bán kết ngay từ thời điểm này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ

Trong khi vi phạm cũ ở khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) chưa được xử lý dứt điểm thì những công trình nghỉ dưỡng tiếp tục mọc như nấm. Có nơi, đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan.