Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.4.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
08/04/2026 05:54 GMT+7

Tin tức Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, 5 ưu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thế cuộc Trung Đông trước "tối hậu thư" của ông Trump… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.4.2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước và 5 ưu tiên Chính phủ 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

ẢNH: TTXVN

5 ưu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới

Chiều 7.4, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.4.2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức

ẢNH: GIA HÂN

Thế cuộc Trung Đông trước "tối hậu thư" của ông Trump

Chiến sự tại Trung Đông đang đối diện lằn ranh mỏng: hoặc sẽ đạt được thỏa thuận ngoại giao vào phút chót, hoặc là một sự leo thang khó có thể vãn hồi.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.4.2026 - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo về chiến sự Iran vào ngày 6.4

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.4.2026

Tin tức Du lịch lễ phập phồng; Trận chung kết trong mơ; Tổng thống Trump tốn thêm "tiền cược" cho cuộc chiến Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.4.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Tổng Bí thư Tô Lâm chính phủ Trung Đông Quốc hội khóa XVI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận