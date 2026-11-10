Tổng thống Trump nói về chiến sự Iran

Reuters vừa đưa tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Iran hiện có vẻ không cần thiết.

"Vào thời điểm này... việc thực hiện hành động quân sự dường như không phải là điều quá cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, có thể hành động bất cứ lúc nào nếu tình hình thay đổi", ông Trump nói sáng nay 10.11 (giờ Việt Nam). "Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi", ông đề cập đến cuộc xung đột với Tehran.

Cùng ngày Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói rằng Mỹ nên "ngừng bịa đặt tin tức giả về các cuộc đàm phán tưởng tượng" và đã đến lúc "phải chấp nhận bảy điều kiện mà Iran đã nhiều lần đưa ra".

"Tôi thực sự tin ông ấy"

Cũng phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9.11 tại Nhà Trắng (sáng 10.11 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi với CEO Nvidia Jensen Huang vào ngày 9.11, sau khi một bản tin cho rằng ông Huang ngoại tình với một nữ doanh nhân bị cáo buộc chuyển thông tin cho Trung Quốc. Theo lời ông Trump, ông Huang khẳng định hoàn toàn không biết người phụ nữ này là gián điệp.

"Tôi đã hỏi ông ấy rằng: 'ông có biết cô ta là gián điệp không?', ông ấy trả lời: 'tôi hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp', và tôi thực sự tin ông ấy", ông Trump nói.

Tổng thống Trump phát biểu ở phòng họp báo Nhà Trắng ngày 9.11 (giờ Mỹ) Ảnh: AP

Ông Trump nghi vấn bầu cử giữa kỳ có gian lận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.11 khơi lại những cáo buộc về gian lận bầu cử, đặt nghi vấn về tính hợp lệ của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. "Có ai thực sự tin rằng 'cuộc bầu cử' này là trung thực không? Làm sao các cuộc thăm dò dư luận lại có thể sai lệch đến thế?" ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông cáo buộc rằng việc tung ra một lượng lớn phiếu bầu sớm đã khiến đảng Cộng hòa không còn cơ hội giành chiến thắng. "Mọi chuyện đều nằm ở các cỗ máy, thứ còn quan trọng hơn cả cử tri", ông viết. Dù vậy, không có bằng chứng cụ thể nào được ông Trump đưa ra.

Những cáo buộc này đánh dấu một sự thay đổi đột ngột so với thái độ chấp nhận kết quả ban đầu của ông Trump. Vào đêm bầu cử 3.11, ông chia sẻ với tờ The New York Times rằng: "Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận các kết quả đó".

Pháp cáo buộc Iran đứng sau đợt tấn công tủ lạnh siêu thị

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 9.11 cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau một cuộc tấn công mạng gần đây nhắm vào hệ thống tủ đông tại các siêu thị ở Pháp, đồng thời tuyên bố rằng Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả từ hành động này.

AFP khuya 9.11 đưa tin Ngoại trưởng Pháp cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran ở cấp độ châu Âu liên quan cáo buộc tấn công mạng nhắm vào tủ lạnh.

Trong khi đó, văn phòng công tố Paris cho biết họ đã yêu cầu ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với thủ lĩnh của Shahid Kaveh, một đơn vị tác chiến mạng trực thuộc IRGC cùng hai cấp phó của người này, theo Reuters.

Đến tối 9.11, chưa có phản ứng của phía Iran với các cáo buộc và tuyên bố trên.

Các nhân viên xếp hàng hóa đã hỏng bên ngoài một siêu thị Intermarché ở Paris hôm 13.10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nói phi công kể chuyện lạ trên bầu trời

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phi công Không quân Mỹ đã kể với ông rằng một vật thể hình tròn bí ẩn đã bay vượt qua một chiếc tiêm kích F-22 với tốc độ gấp 3 lần tốc độ của chiếc máy bay này.

Ông cũng cam kết sẽ điều tra các thông tin cho rằng một chương trình bí mật của chính phủ chuyên nghiên cứu về vật thể bay không xác định (UFO) có thể đang tồn tại mà không hề có sự hay biết của tổng thống.

Ông Trump đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Ross Douthat trên chương trình "60 Minutes" của Đài CBS.

Ông Trump không nêu danh tính các phi công, cũng không cho biết cuộc chạm trán diễn ra khi nào hay ở đâu.

Ông Netanyahu ra tuyên bố mới về việc thành lập chính phủ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9.11 tiếp tục kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết, chỉ một ngày sau khi đối thủ của ông là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, được trao quyền lập chính phủ.

"Một chính phủ đoàn kết, đơn giản mà nói, là điều cần thiết", ông Netanyahu phát biểu trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Trong video này, ông không đề cập việc Tổng thống Isaac Herzog đã chính thức trao cho ông Eisenkot cơ hội đầu tiên để thành lập chính phủ.

Trong video của mình, ông Netanyahu cảnh báo người dân Israel về cái mà ông gọi là "mối đe dọa" nếu đưa người Ả Rập-Israel vào chính phủ tương lai. "Bạn không thể thành lập một chính phủ với những người ủng hộ Hamas, một chính phủ phụ thuộc vào những người ủng hộ Hamas", ông Netanyahu tuyên bố, theo AFP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28.10 Ảnh: Reuters

Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người chết

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, một vụ nổ tại một nhà máy thép ở miền tây nước này vào ngày 9.11 đã khiến 16 người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy HABAS Demir Celik ở Aliaga, cách thành phố Izmir khoảng 60 km về phía bắc. Con số mà ông Erdogan đưa ra đã cập nhật thông tin trước đó, vốn ghi nhận 10 người tử vong.