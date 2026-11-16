Cape Verde bầu tổng thống

AFP khuya 15.11 đưa tin Cape Verde đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới cùng ngày. Đương kim Tổng thống Jose Maria Neves được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai tại quốc đảo Tây Phi này.

Ông Neves cạnh tranh với các ứng cử viên khác, trong đó có bà Joana Rosa Amado, người phụ nữ đầu tiên tranh cử tổng thống tại Cape Verde.

Quá trình bỏ phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 16.11 theo giờ Việt Nam) và kết quả sơ bộ dự kiến có trong đêm.

Sau khi bỏ phiếu ngày 15.11, ông Neves chia sẻ với các phóng viên: "Tôi tự hào về Cape Verde và nền dân chủ của chúng ta", đồng thời kêu gọi người dân tích cực tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Cape Verde Jose Maria Neves bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Praia, Cape Verde ngày 15.11 Ảnh: Reuters

Bà Adilia Gomes, 55 tuổi, cho biết bà đã thực hiện quyền bỏ phiếu tại thủ đô Praia. "Tôi tin rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp", bà nói.

Gần 420.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử được giám sát bởi khoảng 150 quan sát viên đến từ Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu.

Cape Verde nằm trên Đại Tây Dương, cách bờ biển Senegal khoảng 600 km, bao gồm 10 hòn đảo núi lửa và đang trở thành một điểm đến du lịch ngày càng phổ biến. Quốc gia này từng thu hút sự chú ý của thế giới trong năm nay khi đội tuyển bóng đá quốc gia lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp tại một kỳ World Cup, và sau đó có sự kiện một tàu du lịch chở những người nhiễm virus Hanta cập cảng tại đây.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khuyên NVIDIA tìm nhân sự bên ngoài thế vị trí CEO của ông Jensen Huang

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15.11 nói rằng NVIDIA cần tìm kiếm nhân sự từ bên ngoài công ty để thay thế vị trí tổng giám đốc (CEO), sau khi ông Jensen Huang từ chức vào tuần trước.

"Điều này cho thấy rằng khi hội đồng quản trị tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới, họ cần phải tìm người từ bên ngoài công ty. Xét đến những gì đã xảy ra bên trong doanh nghiệp, họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ", ông Bessent phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Đài Fox News.

Ông Bessent cũng yêu cầu hội đồng quản trị NVIDIA cùng các cố vấn pháp lý bên ngoài phải đưa ra câu trả lời trong vòng 10 ngày tới về văn hóa tuân thủ các quy định hạn chế xuất khẩu tại công ty này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một sự kiện ngày 10.11 ở New York Ảnh: Reuters

Theo tờ Financial Times đưa tin ngày 13.11, hội đồng quản trị NVIDIA đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của nhà sản xuất chip Anh Arm Holdings, để cân nhắc cho vị trí thay thế ông Jensen Huang.

NVIDIA chưa bình luận các thông tin trên. Trước đó, trong thông cáo về việc ông Jensen Huang từ chức, hội đồng quản trị NVIDIA cho biết sẽ xem xét các ứng viên từ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty cho vị trí người kế nhiệm chính thức ông Jensen Huang.

Hiện nay, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Colette Kress đang đảm nhận vai trò CEO tạm quyền.

Dịch Ebola ở châu Phi vẫn ngoài tầm kiểm soát sau 6 tháng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) ngày 15.11 cho biết dịch Ebola vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát sau 6 tháng kể từ khi bùng phát.

"Hôm nay, tất cả chúng tôi đều đồng thuận rằng đợt bùng phát này vẫn rất nghiêm trọng và chưa được kiểm soát", ông Jean Kaseya, Tổng giám đốc Africa CDC, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Theo dữ liệu chính thức, kể từ khi dịch bệnh được công bố vào hồi tháng 5 tới nay đã có hơn 11.200 ca nhiễm và 5.500 ca tử vong được ghi nhận.

Ông Kaseya cho biết, hơn 80% các ca nhiễm mới xuất hiện ngoài danh sách những người từng tiếp xúc với bệnh nhân, và hơn 65% số ca tử vong xảy ra ngay tại cộng đồng, bên ngoài các cơ sở y tế. Ebola có khả năng lây lan mạnh nhất trong giai đoạn cuối của bệnh.

"Nếu chúng ta không ngăn chặn đợt bùng phát này ngay bây giờ, đây sẽ trở thành đợt dịch Ebola tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến", ông nói thêm.

Đợt bùng phát gây ra bởi chủng virus Bundibugyo lần này là đợt dịch lớn thứ hai từng được ghi nhận, chỉ đứng sau đợt bùng phát Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn đã khiến hơn 28.600 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong.

Iran nói duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga và Trung Quốc

TASS ngày 15.11 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết Iran duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga và Trung Quốc. "Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với cả Nga và Trung Quốc. Trung Quốc và Nga là các đối tác chiến lược của chúng tôi và họ nắm rõ lập trường của chúng tôi", ông nói.

Theo ông Baghaei, các cuộc tham vấn với Nga về nhiều vấn đề, bao gồm cả các vấn đề khu vực, vẫn đang được duy trì thông qua điện thoại, cũng như thông qua đại sứ quán tại Moscow và đại sứ Nga tại Tehran.