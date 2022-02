Tình báo Mỹ đưa ra nhận định mới về ‘hội chứng Havana’

Tờ The New York Times ngày 3.2 dẫn thông tin từ giới tình báo Mỹ cho rằng “hội chứng Havana” ở nhiều nhà ngoại giao nước này có thể là do nguồn năng lượng điều hướng cường độ cao từ một nguồn bên ngoài.

Nhóm các chuyên gia y tế và công nghệ do cộng đồng tình báo Mỹ huy động tham gia điều tra cho rằng năng lượng xung điện từ và sóng siêu âm ở khoảng cách gần có thể gây ra các triệu chứng được gọi là những sự cố sức khỏe dị thường (AHI).

Hội chứng Havana là tập hợp các triệu chứng chưa được lý giải, lần đầu xuất hiện ở các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại Cuba từ cuối năm 2016. Họ thường có biểu hiện như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lo lắng, khó khăn về nhận thức và mất trí nhớ với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Từ năm 2016 đến nay, khoảng 200 nhà ngoại giao, quan chức tình báo, sĩ quan quân đội và các nhân viên chính phủ khác của Mỹ, chủ yếu là làm việc ở nước ngoài, đã mắc hội chứng trên.





Theo nhận định mới nhất được giải mật và đưa ra bởi Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines, một số trường hợp AHI không thể dễ dàng giải thích bằng các điều kiện y tế, môi trường đã biết và có thể do “sự kích thích bên ngoài”.

Các chuyên gia cho rằng có thể chế tạo các thiết bị ẩn giấu, sử dụng năng lượng ở mức vừa phải để tạo các sóng âm hoặc điện từ nhằm vào con người. Tuy nhiên, họ không nói rõ liệu có sự tồn tại của thiết bị đó hay không, cũng như không kết luận rằng đã có những vụ tấn công như vậy hay không.

Tuy nhiên, thông tin trên mâu thuẫn với giả thuyết bác bỏ khả năng AHI có nguyên nhân từ công nghệ. Trước đó, CIA cho rằng nhiều trường hợp AHI có nguyên nhân y tế hoặc môi trường, trong khi khoảng vài chục trường hợp chưa có lời giải thích.

Một quan chức cấp cao của CIA kết luận rằng “khó có khả năng” một yếu tố bên ngoài tiến hành chiến dịch kéo dài trên khắp thế giới nhằm gây tổn hại các nhân viên Mỹ với “hội chứng Havana”. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 20 trường hợp, CIA là không loại trừ khả năng do nhân tố bên ngoài tấn công.