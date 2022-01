Tình hình Covid-19 hôm nay 18.1: Nhiều người liên quan vụ Việt Á, đã khởi tố 19 bị can

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 16.763 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 17.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới, trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca ghi nhận trong nước (tăng 438 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành. Trong các ca mắc mới, có 12.151 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.935 ca, Hải Phòng 1.139 ca, Đà Nẵng 943 ca, Trà Vinh 638 ca, Bình Định 582 ca, Thanh Hóa 544 ca, Bình Phước 514 ca, Khánh Hòa 507 ca…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Hưng Yên giảm 301 ca, Đắk Lắk giảm 232 ca, Bến Tre giảm 118 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Hải Phòng tăng 501 ca, Thanh Hóa tăng 186 ca, Trà Vinh tăng 166 ca. Theo công bố của các sở Y tế, hôm nay có 8.692 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện, 5.409 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 647 ca thở máy xâm lấn và 19 ca điều trị ECMO. Trong 24 giờ qua ghi nhận 184 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó TP.HCM ghi nhận 13 ca (2 ca chuyển đến từ Bình Dương và Thừa Thiên - Huế); Đồng Tháp (30 ca trong 2 ngày); Hà Nội, Vĩnh Long và Kiên Giang 12 mỗi nơi ghi nhận ca, Bến Tre 11 ca, An Giang 10 ca…

Thứ trưởng Công an: "Đối tượng liên quan vụ Việt Á rất nhiều". Chiều 18.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 7 cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 của Quốc hội. Đại diện Bộ Công an cho ý kiến tại phiên họp, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong tháng 12 vừa qua, Bộ Công an và công an địa phương đã tập trung giải quyết các vấn đề nóng nổi lên. Chẳng hạn như phá chuyên án liên quan tới việc nâng khống giá kit xét nghiệm, đưa và nhận hối lộ đối với công ty Việt Á xảy ra tại một số địa bàn.

Theo tướng Hùng, tới nay, liên quan tới vụ việc Công ty Việt Á, CQĐT đã khởi tố 19 bị can tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, Bình Dương, Bộ Y tế, Bộ KH-CN liên quan tới tội danh: đưa và nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ… "Vụ này đang tiếp tục đấu tranh mở rộng bởi vì xét thấy các đối tượng liên quan tới vụ án này rất nhiều", Thứ trưởng Hùng cho hay, đồng thời khẳng định làm rõ đến đâu cơ quan công an sẽ công bố công khai cho công luận và kiến nghị điều chỉnh kịp thời các quy định liên quan tới mua bán, đấu thầu vật tư, thiết bị liên quan tới chống dịch.

Công an làm việc với Giám đốc CDC Đắk Lắk về việc mua kit test Việt Á. Chiều 18.1, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã mời 4 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk đến làm việc liên quan đến việc mua kit test của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Theo đó, công an đã mời ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc CDC Đắk Lắk, cùng kế toán trưởng, trưởng khoa xét nghiệm và 1 nhân viên của CDC Đắk Lắk đến làm việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin xung quanh việc CDC Đắk Lắk mua kit test hoặc có hay không việc đơn vị này trả lại “quà” của Công ty Việt Á. Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, CDC Đắk Lắk đã mua gần 20.000 kit test và thanh toán khoảng 6 tỉ đồng cho Công ty Việt Á. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk còn tạm ứng của Công ty Việt Á một số kit test nhưng chưa rõ số lượng, cũng chưa thanh toán tiền.

Lâm Đồng yêu cầu test Covid-19 cho khách lưu trú. Chiều ngày 18.1, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tuyên truyền, vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc ngoài tỉnh khi đi/về tỉnh thực hiện khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương và tự nguyện làm xét nghiệm, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương, gia đình. Tỉnh yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn có trách nhiệm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho khách lưu trú; trường hợp có kết quả dương tính, báo cáo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử trí theo quy định. Tính đến sáng 18.1, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 14.298 trường hợp mắc Covid-19; trong đó đã điều trị khỏi ra viện 7.545 trường hợp, tử vong 48 trường hợp, về địa phương khác 16 trường hợp, hiện đang điều trị 6.689 trường hợp.





Không còn quận, huyện vùng đỏ, TP.Hải Phòng mở lại 2 bến xe. Theo thông tin mới nhất mà CDC Hải Phòng cung cấp, từ 12 giờ ngày hôm qua (17.1), không còn quận huyện nào ở TP.Hải Phòng nằm trong cấp độ 4 (vùng đỏ). Trong đó, H.Bạch Long Vĩ là cấp độ 1 (vùng xanh), H.Cát Hải là cấp độ 2 (vùng vàng) và các quận, huyện còn lại là cấp độ 3 (vùng cam).

Cũng từ hôm nay, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã cho phép Bến xe Vĩnh Niệm, Bến xe phía Bắc và các hoạt động vận tải theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách bằng xe bus được hoạt động trở lại. Trước đó, từ 12.1, Sở GTVT TP.Hải Phòng cũng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn.

109 giáo viên, học sinh ở Lào Cai nhiễm Covid-19. Ngày 18.1, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, ra văn bản về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, hiện nay dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Lào Cai đang có diễn biến phức tạp. Số ca xác nhận là F0, F1 liên quan đến giáo viên, học sinh tăng nhanh.

Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với gia đình giáo viên, học sinh thuộc diện F0, F1 để nắm bắt kịp thời thông tin về sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, học tập trong quá trình cách ly, điều trị. Cũng theo cập nhật của Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, đến 10 giờ hôm nay 18.1, địa bàn TP.Lào Cai ghi nhận có 6 giáo viên, 103 học sinh nhiễm Covid-19. Trong đó nhiều ca không xác định được nguồn lây nhiễm và dự báo thời gian tới dịch bệnh Covid-19 trong trường học tại Lào Cai sẽ còn diễn biến phức tạp.

Cà Mau có 354 ca mắc mới và 1 ca tử vong. Ngày 18.1, tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 354 ca mắc Covid-19 mới (2 ca qua xét nghiệm PCR, 352 ca qua test nhanh) và 1 ca tử vong. Trong đó, có 308 ca cộng đồng, 46 ca đang cách ly. Trong số ca mắc mới, TP.Cà Mau có 83 ca; H.Trần Văn Thời 59 ca; H.Đầm Dơi 40 ca; H.Ngọc Hiển 39 ca; H.Thới Bình 28 ca; H.Cái Nước 25 ca; H.U Minh 13 ca; H.Phú Tân 11 ca; H.Năm Căn 10 ca và ngoài tỉnh về 1 ca.

Cà Mau đã được trang bị 33.000 túi thuốc A, 4.700 túi thuốc B, 25.470 túi thuốc C. Hiện còn 2.700 túi túi A, 1.200 túi thuốc B, 5.454 túi thuốc C. Nhưng nhu cầu sử dụng trong 1 tháng là 9.000 túi thuốc A, 1.050 túi thuốc B, 5.100 túi thuốc C. Theo Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, số lượng F0 điều trị tại nhà có sử dụng thuốc là 5.041 F0. Trong đó, có 4.696 người sử dụng túi thuốc A, 87 người sử dụng túi thuốc B, 258 người sử dụng túi thuốc C.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vắc xin thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 3 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Đối với người chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 4 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Nếu về từ vùng vàng, người dân phải cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Trong khi đó, Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Người Hưng Yên ra ngoài tỉnh hoặc từ vùng dịch về phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày, test nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng. Theo quy định mới nhất, Thanh Hóa chỉ yêu cầu người đến từ vùng cấp độ 3 và 4 tự cách ly tại nhà 7 ngày nếu tiêm đủ 2 liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; người từ vùng có dịch thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2 không bị cách ly, không bắt buộc xét nghiệm, chỉ cần khai báo y tế, thực hiện 5K và theo dõi sức khỏe. Tỉnh Ninh Bình thì yêu cầu những trường hợp có nhu cầu về địa phương phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, nếu kết quả xét nghiệm âm tính mới được về nhà.