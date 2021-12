Tình hình Covid-19 hôm nay 24.12: Tây Ninh xin chi viện, Bình Định siết phòng dịch

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Kỳ vọng năm 2022 sẽ đón 5 triệu khách quốc tế từ “hộ chiếu vắc xin”. Sáng 24.12, tại Nghệ An, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển". Hội thảo diễn ra tại TX.Cửa Lò (Nghệ An) vào ngày mai 25.12 với khoảng 300 đại biểu là các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), cho biết năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu khách nội địa. Tuy nhiên, đến năm 2020, lượng khách quốc tế chỉ còn 3,8 triệu lượt. Năm 2021, ngành du lịch chỉ phục vụ khoảng 40 triệu lượt khách nội địa (giảm 29% so với năm 2020); tổng thu 180.000 tỉ đồng. Cuối tháng 11 vừa qua, ngành du lịch đã triển khai thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam tại 5 địa phương. Ước tính đến hết năm 2021, Việt Nam sẽ đón khoảng 3.500 khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin". Ông Khánh kỳ vọng, năm 2022, dự báo khách có "hộ chiếu vắc xin" đến Việt Nam sẽ tăng lên, dự kiến đón 5 triệu lượt khách; khách nội địa khoảng 60 triệu lượt, tổng thu 400.000 tỉ đồng.

Ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng, Tây Ninh xin chi viện nhân lực, thuốc, vắc xin. Ngày 24.12, tại buổi làm việc với đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết trong những ngày qua, số ca Covid-19 mắc mới trên địa bàn liên tục tăng nhanh, trung bình ghi nhận 1.000 ca mắc/ngày. Tỉnh đã chỉ đạo 9/9 huyện, thị xã, thành phố kích hoạt 108 trạm y tế lưu động và 1.518 tổ y tế lưu động (trong đó có 8 trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp).

Trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận khoảng 10 ca tử vong do mắc Covid-19 (chưa tính các trường hợp tử vong nhưng chưa có kết quả PCR dương tính). Tây Ninh đang quá tải về nhân lực y tế, cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân Covid-19, thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, tỉnh đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm thêm 40 điều dưỡng, bác sĩ; hỗ trợ 10.000 viên thuốc Rivaroxaban; 20.000 túi túi thuốc A, B… Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 796.738 liều vắc xin để tiêm mũi bổ sung, tăng cường và mũi 3 (cụ thể trẻ em 12-17 cần bổ sung 105438 liều vắc xin Pfizer, người từ 18 tuổi trở lên là 691.300 liều)…

TP.Quy Nhơn (Bình Định) tam dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chỗ để phòng dịch Covid-19. Ngày 24.12, UBND TP.Quy Nhơn thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 12 giờ ngày 25.12 đến khi có thông báo mới. Theo đó, nhà hàng, quán ăn, kinh doanh dịch vụ ăn uống… chỉ được bán mang về. Chợ truyền thống chỉ 50% số lượng người bán, mua cùng một thời điểm. Các dịch vụ karaoke, mát xa, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, gym, fitness, yoga, aerobic, khiêu vũ, bi da phải tạm ngừng hoạt động.

Số ca nhiễm Covid-19 ở TP.Quy Nhơn liên tục tăng cao. Ngày 24.12, TP.Quy Nhơn có 422 ca nhiễm Covid-19 mới (gồm 363 ca cộng đồng, 59 ca cách ly). Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ngày càng tăng cao. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, sáng 24.12, tỉnh Bình Định ghi nhận 626 người nhiễm Covid-19. Như vậy, từ ngày 28.6 đến ngày 24.12, tỉnh Bình Định ghi nhận tổng cộng 12.144 người nhiễm Covid-19.

Tiền Giang tái bùng dịch Covid-19, Bệnh viện Quân y 120 tạm ngưng tiếp nhận bệnh cấp cứu. Sáng 24.12, đại tá, bác sĩ Phan Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (Cục hậu cần Quân khu 9 - đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang), cho biết bệnh viện đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, trừ trường hợp bệnh nhân là quân nhân. Thời gian tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu để ưu tiên xử lý ổ dịch Covid-19 dự kiến ít nhất 15 ngày, tính từ ngày 23.12.





Về nguyên nhân, bác sĩ Phúc cho biết tại Khoa Cấp cứu ban đầu của bệnh viện vừa phát sinh ổ dịch Covid-19 với 5 ca nhiễm. Hiện tại, nguồn nhân lực của bệnh viện rất khó khăn do phải tăng cường cho bệnh viện dã chiến số 6 tỉnh Tiền Giang và bệnh viện tại các tỉnh khác theo điều động của Quân khu 9. Vì vậy, được sự đồng ý của Quân khu 9, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 120 quyết định tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu để xử lý ổ dịch.

Quảng Trị ghi nhận hàng chục ca Covid-19 cộng đồng ở chợ Đông Hà. Ngày 24.12, theo công bố của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 70 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính Covid-19. Trong đó, 54 trường hợp qua giám sát cộng đồng (21 ca ở TP.Đông Hà, 33 ca ở H.Gio Linh), 12 trường hợp ở khu phong tỏa và 4 trường hợp cách ly tại nhà.

Đáng lưu ý, có 18/21 ca phát hiện ở cộng đồng ở TP.Đông Hà là tiểu thương của chợ Đông Hà. Những người này bán quần áo, giày dép, trái cây, gia vị... Ngay sau khi nhận định tình huống phức tạp, lực lượng y tế Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhiều tiểu thương khác đang kinh doanh ở chợ này. Trước đây, chợ Đông Hà từng phải tạm dừng hoạt động từ ngày 18.9 đến ngày 6.10, do tỉnh Quảng Trị ghi nhận một số ca Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến tiểu thương và người đi chợ ở đây.

Kon Tum phát hiện chùm ca bệnh Covid-19. Ngày 24.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum ra thông báo về chùm 41 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại H.Đăk Tô, liên quan đến 2 quân nhân. Trước đó, ngày 21.12, ngành y tế H.Đăk Tô phát hiện 2 trường hợp mắc Covid-19 là quân nhân đang công tác tại Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24.

Cụ thể, từ ngày 14 - 19.12, hai quân nhân này thực hiện nhiệm vụ do đơn vị phân công. Ngày 20.12, cả 2 hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị theo kế hoạch, được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh và có kết quả dương tính Covid-19. Trung tâm y tế H.Đăk Tô đã lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR, kết quả cả hai đều dương tính Covid-19. Liên quan đến 2 quân nhân này, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm và phát hiện 41 trường hợp dương tính Covid-19. Hiện tại tất cả 43 trường hợp đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh xá của Trung đoàn 24.