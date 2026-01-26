Tính năng tự động trên Gmail nên tắt ngay để bảo vệ quyền riêng tư

Trong thời đại số, việc nhận quảng cáo liên quan đến những gì chúng ta vừa thảo luận với bạn bè hay tìm kiếm trên mạng đã trở thành điều quen thuộc. Nhiều người chấp nhận rằng các dịch vụ miễn phí như Gmail thực chất không hoàn toàn miễn phí khi họ phải đánh đổi thông tin cá nhân để nhận lấy sự tiện lợi.

Người dùng Gmail phải chọn giữa sự tiện lợi và quyền riêng tư trong thiết lập mới ẢNH: REUTERS

Lori Greiner, một doanh nhân và nhân vật truyền hình nổi tiếng với vai trò nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank trên đài ABC của Mỹ, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ video cảnh báo người dùng Gmail về việc Google quét email của họ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cô nhấn mạnh việc nhiều người không nhận ra rằng họ đã đồng ý cho Google quét "mọi email" của mình khi chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Trong video, Greiner giải thích thông tin nhạy cảm như tài liệu tài chính và các cuộc trò chuyện cá nhân đều có thể bị AI quét.

Người dùng Gmail nên làm gì?

Greiner cũng đưa ra giải pháp đơn giản để người dùng có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình chỉ trong vòng 30 giây bằng cách tắt tính năng quét email dựa trên AI của Gmail. Cách thực hiện như sau:

Đăng nhập vào tài khoản Gmail trên máy tính.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải và chọn See all settings.

Trong tab General, tìm tùy chọn Smart features và bỏ chọn hộp kiểm để tắt tính năng này.

Tại tùy chọn Google Workspace smart features, nhấp vào Manager Workspace smart feature settings, hãy bỏ chọn trong cả hai ô chọn của cửa sổ hiện ra.

Nhấp vào Save để lưu lại thay đổi.

Một trong các bước thực hiện theo hướng dẫn từ Greiner ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi thực hiện các bước trên, Google sẽ không còn sử dụng thông tin email của người dùng để cá nhân hóa các dịch vụ như Google Maps hay Google Pay, giúp bảo vệ quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Greiner cũng cảnh báo rằng việc tắt tính năng quét có thể làm mất đi một số tiện ích của Gmail, như khả năng tự động sắp xếp hộp thư đến theo các danh mục. Nếu không có AI, tất cả email sẽ được lưu vào danh sách duy nhất, gây khó khăn trong việc quản lý.

Cuối cùng, người dùng sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa quyền riêng tư và sự tiện lợi. Tình huống này phản ánh xu hướng tương lai của AI, khi sự tiện lợi có thể đi kèm với việc đánh đổi quyền riêng tư. Trong những năm tới, chúng ta có thể sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc chia sẻ thông tin cá nhân để đổi lấy sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày.