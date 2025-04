Tỉnh táo trước bẫy lừa thông báo phạt nguội

Như Thanh Niên đã thông tin, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, nhu cầu tra cứu phạt nguội của người dân tăng cao. Anh L.M, điều khiển xe biển số 90A - 290.xx, cho biết: "Tôi lỡ vượt đèn đỏ cách đây 2 ngày. Do thường xuyên chạy xe ngoài đường nên chỉ có thể nhờ một số thành viên trong hội nhóm kiểm tra giùm".

Anh T.M.K, ngụ Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cũng thừa nhận anh thường xuyên tra cứu thông tin vi phạm giúp bạn bè, đồng nghiệp vì việc này khá dễ. Chỉ cần có biển số xe là tra cứu được lỗi vi phạm của bất cứ ai. Có những người vi phạm từ nhiều năm trước, hệ thống vẫn lưu lại trên các ứng dụng.

Ngược lại, một số chủ xe cũng cảm thấy lo ngại khi lỗi vi phạm bị công khai. Anh N.H.T, giám đốc một công ty đào tạo Anh ngữ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ: "Tôi không quá khắt khe với việc công khai lỗi vi phạm trên ứng dụng hay website để người này có thể tra cứu lỗi của người khác. Tuy nhiên, việc tra cứu thông tin quá dễ dàng có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Đã có trường hợp giả mạo shipper gọi cho chủ xe để gửi thông báo vi phạm, hoặc dùng các lỗi vi phạm để hù dọa người khác".

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia chống lừa đảo trực tuyến lưu ý: "Thông tin tra cứu vi phạm phạt nguội có thể chưa thể hiện đầy đủ dữ liệu cá nhân, nhưng các đối tượng lừa đảo hiện nay rất tinh vi, nghiên cứu rất kỹ tình huống, kẽ hở để lợi dụng. Hiện có nhiều người vô tư nhờ tra cứu vi phạm phạt nguội, một số người còn đăng tin nhờ vả dịch vụ rút hồ sơ, đổi biển số, đăng kiểm nhanh… Tất cả những thông tin này đều hữu ích với các đối tượng lừa đảo, chúng có thể tiếp cận nạn nhân để khai thác thêm nhiều thông tin khác, từ đó tiến hành lừa đảo".

Giăng bẫy bằng thông báo phạt nguội

Bạn đọc (BĐ) bày tỏ lo lắng về nguy cơ bị lừa đảo xung quanh chuyện phạt nguội, khi đã có nhiều người nhận tin nhắn, cuộc gọi giăng bẫy. BĐ Dang Trung Ngoc cho biết: "Tôi từng nhận cuộc gọi nói là từ Cục Đăng kiểm, đọc đúng số xe, yêu cầu cài app để kiểm tra phạt nguội. Cũng hơi hoang mang nhưng tới đoạn xin số Zalo để gửi đường link cập nhật thì biết là lừa đảo".

"Tôi muốn hỏi là sao thông tin chủ xe cứ bị lộ như vậy? Đến cái thẻ căn cước tôi mới làm chưa dùng và tôi còn không nhớ số căn cước, thế mà bọn lừa đảo đã có thông tin để gọi. Không xử lý được gốc thì vẫn có người bị lừa thôi", BĐ Bạn Đọc Mới băn khoăn.

Mặt khác, một số BĐ cho rằng thông tin phạt nguội trên các ứng dụng không đủ dữ liệu để lừa đảo. Theo BĐ Khuat Thi: "Thông báo phạt nguội chỉ có biển số xe với địa điểm, thời gian vi phạm, không có tên chủ xe thì khó mà lừa đảo được. Chừng nào khớp hết thì chúng mới gọi điện lừa được chứ".

Tuy vậy, nhiều người vẫn lo ngại, như BĐ Hoangvo: "Thông tin cá nhân giờ bị lộ ở nhiều nơi, bọn lừa đảo có thể lấy địa chỉ, số điện thoại, biển số xe của chủ xe rồi ráp nối lại. Kể cả chưa biết chuyện chạy xe có sai luật giao thông ở đâu không, chúng chỉ cần báo phạt nguội là có cớ để dẫn dắt, hù dọa người thiếu tỉnh táo rồi".

Bảo mật dữ liệu, thủ tục chặt chẽ

"Để tránh bị lộ thông tin phạt nguội cũng dễ mà. Đề nghị Cục CSGT chỉ cho ra một cái app thôi. Muốn tra cứu thì người dân phải chụp hình cà vẹt xe hoặc ghi đầy đủ thông tin biển số, số sườn, số máy. Chỉ có mỗi chủ xe hoặc tài xế xe đó mới tra ra thì không lộ thông tin được", BĐ Xuân Ấn Nguyễn đề xuất biện pháp.

BĐ Đỗ Mạnh Hùng hiến kế: "Việc phạt nguội là do ngành công an quản lý và ra quyết định phạt. Giấy phép lái xe do ngành công an cấp và đưa vào ứng dụng VNeID. Giải pháp tích hợp phạt nguội vào ứng dụng VNeID là phù hợp nhất. Người dân chỉ cần dùng ứng dụng VNeID là đủ. Sau này, có thể tích hợp luôn việc làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trên VNeID".

Trong khi đó, BĐ Thịnh Ca nhắn nhủ: "Cũng như bao nhiêu hình thức lừa đảo khác xảy ra lâu nay, hằng ngày có biết bao nhiêu vụ vi phạm giao thông, cơ quan nào mà đi gọi điện, nhắn tin cho từng người vậy. Mọi người phải biết nghi ngờ, cứ chậm lại một chút thì đâu có bị lừa".

"Ngày nay, việc lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng là thường xuyên, có thể nói là "bình thường" rồi. Lộ, lọt do nhiều nguồn, và nếu có ai đó trong các nguồn kia có ý đồ không trong sáng như mua bán thông tin hoặc bị hack, thì dữ liệu cá nhân chắc chắn bị các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích lừa đảo, phạm tội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần có chế tài thật nghiêm minh với các đối tượng xấu", BĐ Tai Nguyen đề đạt.