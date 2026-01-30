Tinh thần quốc gia ở dự án phục vụ APEC

Vì sao người đứng đầu Chính phủ kêu gọi người dân, chủ đầu tư và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, An Giang nêu cao "tinh thần quốc gia" trên những công trường đang tất bật "vượt nắng, thắng mưa" suốt nhiều tháng qua?

Đầu tiên là bởi tinh thần quốc gia sẽ giúp chúng ta có sức mạnh, ý chí, quyết tâm và niềm tin để vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành những mục tiêu lớn lao, thậm chí lập lên những kỳ tích.

Lịch sử 80 năm dựng, giữ và phát triển đất nước đã chứng kiến VN nhiều lần biến điều không thể thành có thể nhờ tinh thần này. Gần đây, nhờ "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", chúng ta đã xây dựng thành công đường dây siêu cao áp 500 kV mạch 3 - đường dây mạch kép đi qua nhiều địa hình khác nhau với khối lượng thi công khổng lồ - chỉ trong vòng hơn 7 tháng thay vì 2 - 3 năm như lẽ thường.

Đây là một kỳ tích mà ngay chính những người trong cuộc cũng không tưởng tượng nổi. Và kỳ tích đó đã được nhiều doanh nghiệp, ngành nghề viết tiếp trong năm bản lề 2025 khi Tổng Bí thư Tô Lâm hiệu triệu cả nước chung tay góp sức đưa VN tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng cho cả dân tộc. Đó là Vingroup xác lập kỷ lục mới về tiến độ xây dựng (chỉ trong 10 tháng rưỡi) với Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới). Hay Tập đoàn Sơn Hải thi công thần tốc nhiều dự án cao tốc, "đóng dấu" thương hiệu trong lĩnh vực hạ tầng... Và tại Phú Quốc, cả người dân, nhà đầu tư và chính quyền ngay lúc này đây cần phát huy tinh thần quốc gia để đưa các siêu dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 về đích đúng tiến độ.

Thủ tướng cũng một lần nữa nhấn mạnh các dự án phục vụ APEC 2027, từ hạ tầng cơ sở cho đến lưu trú, không chỉ là "của Phú Quốc" mà là dự án trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước; không phải chỉ phục vụ APEC 2027 mà là "tầm nhìn 100 năm"... Vì thế, từ chính sách cho tới triển khai thực hiện cũng phải xứng tầm, phải đặc cách, đặc biệt, đột phá.

Thời gian qua, chính quyền, chủ đầu tư và người dân đảo ngọc đã rất nỗ lực. Tuy nhiên, giữa chủ trương và thực tế vẫn đang có "độ vênh", thậm chí tới lúc này, nhiều dự án quan trọng vẫn chưa được bàn giao mặt bằng đầy đủ trong khi thời gian thì không còn nhiều.

Trên tất cả, Hội nghị APEC 2027 còn là dịp để thể hiện hình ảnh VN của kỷ nguyên mới với thế giới. Một VN mà "vị thế, uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; là điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định xã hội; về đột phá tư duy, tầm nhìn, cách làm mới trong lãnh đạo và quản trị phát triển" như Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra rất thành công.

Một VN đang chắt chiu mọi cơ hội, phát huy mọi lợi thế, khai thác tất cả tiềm năng, tận dụng tất cả thế mạnh... để mang lại giàu có và thịnh vượng cho người dân trong 2 thập niên tới. Và APEC 2027, như chúng ta đều biết, sẽ đưa hàng trăm nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ; hàng ngàn quan chức cấp cao; hàng chục ngàn doanh nhân đứng đầu các tập đoàn, các định chế tài chính, các hãng thông tấn lớn... trên thế giới tề tựu về đây.

Tinh thần quốc gia ở các dự án APEC 2027 mà Thủ tướng yêu cầu, cần phải đặt trong tổng thể như vậy để cùng đóng góp vào khát vọng lớn của dân tộc.