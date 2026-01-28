Tâm thế của người thầy

Trên các diễn đàn, phụ huynh cho rằng cơ quan quản lý giáo dục phải xem xét và xử lý động cơ, hành vi của cô giáo N. Cách lý giải "vì lo học sinh (HS) chủ quan trong học tập nên phải hạ thấp điểm" rất khó chấp nhận.

Có ý kiến phản ánh nghi ngờ hành động sửa bài thi, hạ điểm của cô giáo này là nhằm ép HS đi học thêm vì những em bị sửa điểm không tham gia lớp dạy thêm của cô. Dư luận dù thấy rằng cách lý giải này phù hợp với diễn biến thông thường về lợi ích nhưng vẫn hy vọng đây không phải là thông tin đúng. Bởi, nếu điều đó xảy ra, thì đây không chỉ là sai phạm hành chính mà là sự lệch chuẩn về tâm thế người thầy.

Dù vậy, do tính chất nhạy cảm của sự việc, quá trình xử lý cần được thực hiện một cách thận trọng, kỹ lưỡng.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý - Giáo dục TP.Hà Nội, cho rằng ở góc độ tâm lý HS, đây là một cú "đứt gãy niềm tin" với các em. Trẻ em, đặc biệt ở bậc tiểu học, nhìn GV như biểu tượng của công bằng và đúng - sai. Cô dạy các em tri thức, lẽ phải, dạy cả những bài học vỡ lòng về đạo đức, tuân thủ pháp luật. Trớ trêu thay, trong trường hợp này, cô giáo lại chính là người sửa đúng thành sai bài thi của học trò. Kết quả, các em không chỉ buồn vì điểm thấp mà còn bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa, động lực để cố gắng học tốt sẽ có thành tích tốt. Trong tâm lý học, cảm giác này gọi là mất "niềm tin an toàn". Một khi niềm tin ấy bị tổn thương, trẻ sẽ thụ động hơn, ít dám thể hiện năng lực thật và thậm chí học vì sợ hãi thay vì hiểu và yêu thích.

Ở khía cạnh giáo dục, đây là sự đi ngược lại nguyên lý nền tảng: giáo dục phải nuôi dưỡng niềm tin vào công bằng, không phải gieo mầm hoài nghi. Nhất là bản thân cô giáo, sau sự việc sẽ khó lấy lại được lòng tin của HS như trước.

Ngành giáo dục đang nỗ lực "tuyên chiến" với những tiêu cực của dạy thêm, đang tìm cách chặn những kẽ hở có thể nảy sinh tiêu cực, xung đột lợi ích do dạy thêm gây nên. Quy định GV không được dạy thêm (có thu tiền) với chính HS trên lớp dạy chính khóa của mình đã được thực thi ngót 1 năm qua nhưng thực tế không ít GV vẫn tìm mọi cách để dạy thêm HS của mình.

Gần đây, Bộ GD-ĐT tiếp tục lấy ý kiến sửa quy định về dạy thêm, trong đó muốn quản lý chặt hơn việc dạy thêm ngoài nhà trường với những giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Câu chuyện cô giáo sửa điểm từ cao thành thấp của HS, dù chỉ là hy hữu nhưng nếu sai phạm bị che giấu hoặc xử lý qua loa, thì trẻ em và dư luận xã hội sẽ bị mất niềm tin. Nếu nguyên nhân thực sự xuất phát từ việc học thêm thì cũng cần được thẳng thắn thừa nhận để không ảnh hưởng đến nỗ lực dẹp nạn dạy thêm biến tướng của ngành giáo dục cũng như sự công tâm và vai trò nêu gương cần phải có của người thầy.