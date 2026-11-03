    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tình tiết mới vụ người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn ở Nam Nha Trang

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Cơ quan chức năng xác định được danh tính người phụ nữ tử vong trong khách sạn và người đàn ông bị rơi từ tầng cao ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

    Chiều 3.11, cơ quan chức năng thông tin đã xác định được danh tính người phụ nữ tử vong tại khách sạn N.L, thuộc tổ dân phố Phú Thọ Cường, phường Nam Nha Trang.

    Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là bà T.T.T (46 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM). Người đàn ông liên quan là N.H.P (49 tuổi, ở phường Nam Nha Trang).

    Tình tiết mới vụ người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn ở Nam Nha Trang - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ việc được cơ quan chức năng phong tỏa vào sáng 3.11

    ẢNH: KỲ NAM

    Sáng 30.10, bà T. bắt xe khách từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Nha Trang để gặp ông P. Sau đó, cả 2 thuê phòng 202 tại khách sạn N.L để lưu trú.

    Trong thời gian ở khách sạn, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3.11, ông P. được cho là đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong tại phòng.

    Sau đó, ông P. lên ban công tầng 4, tìm cách xuống đất bằng đường dây điện. Tuy nhiên, khi xuống đến độ cao khoảng 10 m, người này bị rơi xuống vỉa hè.

    Phát hiện sự việc, người dân đưa ông P. đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Người này bị gãy xương sườn, xương bả vai nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm P. hiện vẫn tỉnh táo.

    Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu để làm rõ vụ việc.

    Tình tiết mới vụ người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn ở Nam Nha Trang - Ảnh 2.

    Hiện trường thời điểm người dân phát hiện người đàn ông rơi từ tầng cao

    ẢNH: NDCC

    Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.11, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang xác nhận tại khách sạn N.L xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong; trong đó, người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn và người đàn ông thuê phòng rơi từ tầng cao xuống đất, bị thương nặng.

    Tin liên quan

    1 phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông rơi lầu tại khách sạn ở Nam Nha Trang

    1 phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông rơi lầu tại khách sạn ở Nam Nha Trang

    Công an đang làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn N.L (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và người đàn ông thuê phòng rơi từ tầng cao, bị thương nặng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Người phụ nữ tử vong Khánh Hòa Nam Nha Trang rơi từ tầng cao tử vong tử vong trong khách sạn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận