Tình tiết mới vụ người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn ở Nam Nha Trang

Chiều 3.11, cơ quan chức năng thông tin đã xác định được danh tính người phụ nữ tử vong tại khách sạn N.L, thuộc tổ dân phố Phú Thọ Cường, phường Nam Nha Trang.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là bà T.T.T (46 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM). Người đàn ông liên quan là N.H.P (49 tuổi, ở phường Nam Nha Trang).

Hiện trường vụ việc được cơ quan chức năng phong tỏa vào sáng 3.11 ẢNH: KỲ NAM

Sáng 30.10, bà T. bắt xe khách từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Nha Trang để gặp ông P. Sau đó, cả 2 thuê phòng 202 tại khách sạn N.L để lưu trú.

Trong thời gian ở khách sạn, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3.11, ông P. được cho là đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong tại phòng.

Sau đó, ông P. lên ban công tầng 4, tìm cách xuống đất bằng đường dây điện. Tuy nhiên, khi xuống đến độ cao khoảng 10 m, người này bị rơi xuống vỉa hè.

Phát hiện sự việc, người dân đưa ông P. đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Người này bị gãy xương sườn, xương bả vai nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm P. hiện vẫn tỉnh táo.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu để làm rõ vụ việc.

Hiện trường thời điểm người dân phát hiện người đàn ông rơi từ tầng cao ẢNH: NDCC

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.11, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang xác nhận tại khách sạn N.L xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong; trong đó, người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn và người đàn ông thuê phòng rơi từ tầng cao xuống đất, bị thương nặng.