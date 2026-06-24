Tình yêu nơi văn phòng giúp phim Nhật hồi sinh

Trong những năm gần đây, bên cạnh thế mạnh về phim gia đình và học đường, màn ảnh Nhật Bản chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của dòng phim ngôn tình - công sở dành cho khán giả trưởng thành, khai thác các mối quan hệ nơi công sở, hôn nhân, tham vọng và những lựa chọn của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Loạt tác phẩm như Phải lòng sếp Yakuza, Mối quan hệ mập mờ, Tái sinh thành nhân tình hay Cám dỗ nơi công sở... cho thấy rõ sự chuyển dịch trong cách kể chuyện của các nhà làm phim Nhật. Không còn xoay quanh những rung động tuổi học trò, các bộ phim tập trung vào tình yêu, hôn nhân, ngoại tình, áp lực công việc và những tổn thương tâm lý của người trưởng thành.

Công sở trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho phim tình cảm

Nếu màn ảnh Hàn Quốc từng thành công với mô típ “tổng tài - thư ký”, còn phim Trung Quốc nổi bật với những chuyện tình ngọt ngào nơi văn phòng, thì phim Nhật lại lựa chọn hướng tiếp cận thực tế hơn. Trong Phải lòng sếp Yakuza, chuyện tình giữa nữ nhân viên văn phòng và vị trưởng phòng lạnh lùng không đơn thuần là câu chuyện “lọ lem gặp hoàng tử”. Bộ phim khai thác những áp lực trong môi trường công sở hiện đại, sự cô đơn của những người trưởng thành và khoảng cách giữa hình ảnh bên ngoài với con người thật phía sau.

Bộ phim Phải lòng sếp Yakuza kết hợp mô típ tình yêu công sở tạo nên sức hút riêng trên màn ảnh Nhật ẢNH: FPT PLAY

Nhân vật Odagiri Ren vừa là một quản lý nghiêm khắc nơi công sở, vừa mang thân phận phó thủ lĩnh yakuza. Sự đối lập này tạo nên nét hấp dẫn riêng cho tác phẩm, đồng thời phản ánh xu hướng xây dựng hình tượng nam chính đa chiều thay vì hoàn hảo tuyệt đối như trước đây.

Không chỉ dừng ở chuyện yêu đương, các bộ phim công sở Nhật ngày càng chú trọng khai thác tâm lý nhân vật. Công việc trở thành nơi các nhân vật gặp gỡ, va chạm, trưởng thành và đối diện với những tổn thương sâu kín nhất của bản thân.

Các nhà làm phim Nhật không phán xét lựa chọn của nhân vật. Thay vào đó, họ đặt người xem vào hành trình cảm xúc của những người trẻ đang loay hoay giữa nhu cầu được yêu thương và nỗi sợ tổn thương. Chính sự chân thật ấy khiến các bộ phim dễ tạo được sự đồng cảm với khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hôn nhân và những góc tối đời sống

Bên cạnh các câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, màn ảnh Nhật cũng ngày càng mạnh dạn khai thác những chủ đề gai góc hơn. Nếu trước đây phim Nhật thường tiết chế cảm xúc và tránh các tình tiết kịch tính quá mức, thì thế hệ phim mới đang cho thấy sự thay đổi đáng kể. Các nhà sản xuất sẵn sàng đưa vào những yếu tố giật gân như tái sinh, trả thù, thao túng tâm lý hay những cuộc đấu trí trong hôn nhân.

Mối quan hệ mập mờ khai thác xu hướng "koifure" - mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu đang được giới trẻ Nhật Bản quan tâm ẢNH: FPT PLAY

Tuy nhiên, khác với nhiều bộ phim cùng thể loại của Hàn Quốc hay Trung Quốc, các tác phẩm Nhật vẫn giữ được nét đặc trưng riêng.

Một trong những lý do khiến phim truyền hình Nhật Bản ngày càng được yêu thích là thời lượng ngắn gọn. Phần lớn phim chỉ kéo dài từ 7 đến 11 tập, mỗi tập khoảng 20 - 30 phút. Trong bối cảnh người xem ngày càng quen với các nền tảng trực tuyến và nội dung ngắn, lợi thế này giúp phim Nhật tiếp cận được nhiều khán giả trẻ hơn.

Một làn gió khác biệt của màn ảnh châu Á

Giữa thời điểm phim Hàn Quốc đẩy mạnh yếu tố giật gân còn phim Trung Quốc tiếp tục khai thác các mô típ ngôn tình quen thuộc, Nhật Bản đang tạo cho mình một vị trí riêng.

Các tác phẩm không cố gắng gây sốc bằng những cú twist liên tiếp mà tập trung vào việc phản ánh đời sống cảm xúc của người trưởng thành. Tình yêu, hôn nhân, sự cô đơn, áp lực công việc hay những mối quan hệ mập mờ đều được kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến người xem suy ngẫm.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các phim Nhật cho thấy nhu cầu của khán giả đối với dòng nội dung này đang tăng lên. Và với những câu chuyện vừa gần gũi vừa khác biệt, phim truyền hình Nhật có nhiều cơ hội tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong thời gian tới.