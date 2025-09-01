Tình yêu Tổ quốc không chỉ dừng lại ở cảm xúc

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Với trách nhiệm của một nhà nghiên cứu trẻ, tiến sĩ Lê Duy Tân và các đồng nghiệp tại AIoT Lab VN, trực thuộc Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, đang nỗ lực từng ngày để đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục nước nhà, thể hiện tình yêu Tổ quốc.

"Chúng tôi may mắn được đồng hành xây dựng nền tảng Phổ cập AI - Phocap.ai, một chương trình đào tạo miễn phí 24/7 về trí tuệ nhân tạo, nhằm đưa kiến thức AI đến với hàng triệu thanh thiếu niên trên cả nước, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi tin rằng khi thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận sớm với công nghệ lõi, các em sẽ trở thành lực lượng tiên phong đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số với tâm thế tự tin và làm chủ", tiến sĩ Duy Tân chia sẻ đầy tâm huyết.

Tiến sĩ Lê Duy Tân (thứ hai từ trái sang) đang nỗ lực từng ngày để đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ nước nhà ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở đó, dự án BrainTrain - ứng dụng hỗ trợ rèn luyện trí não cho người cao tuổi Việt Nam của tiến sĩ Duy Tân và đồng nghiệp đã được cộng đồng y tế ghi nhận bằng giải nhì tại Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2024. Tiến sĩ trẻ hạnh phúc bày tỏ: "Với chúng tôi, thành tích này không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn là lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước - những người ông, người bà đã âm thầm hy sinh để thế hệ sau có cơ hội học tập, sáng tạo và vươn ra thế giới".

Tiến sĩ Duy Tân cho biết toàn bộ định hướng nghiên cứu và hành động của AIoT Lab VN đều gắn chặt với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Đây không chỉ là kim chỉ nam cho giới khoa học, mà còn là động lực để những người làm nghiên cứu như chúng tôi hiểu rằng mình đang góp phần vào một chiến lược lớn của đất nước: đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, có nền kinh tế số chiếm tỷ trọng cao, và có năng lực làm chủ các công nghệ lõi phục vụ đời sống", tiến sĩ Duy Tân chia sẻ và khẳng định: "Tôi tin rằng khi mỗi người Việt, dù ở lĩnh vực nào, đều góp một phần công sức của mình bằng sự tử tế, trách nhiệm và lòng yêu nước sâu sắc, thì đất nước ta với truyền thống kiên cường và khát vọng vươn lên sẽ vững vàng tiến bước vào tương lai, tự tin hội nhập, sánh vai cùng các cường quốc năm châu".

Trước cột mốc đầy tự hào của dân tộc, tiến sĩ Lê Duy Tân bày tỏ: "Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được sống và làm việc trong một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, nơi tinh thần yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng, vì tương lai dân tộc".

Những sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Với châm ngôn sống "Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày như nhau, hãy sử dụng nó một cách ý nghĩa nhất, dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình và cống hiến cho xã hội", anh Trần Đình Vũ, kỹ sư công nghệ hóa học, Bí thư Đoàn Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV, luôn đặt công việc lên hàng đầu, phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp, tích cực trong các hoạt động cộng đồng.

Anh Trần Đình Vũ đã có nhiều sáng kiến cải tiến áp dụng vào công việc tại xí nghiệp mang về giá trị làm lợi gần 10 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Từ năm 2019 đến nay, anh Vũ đã có 55 sáng kiến cải tiến áp dụng vào công việc tại xí nghiệp, mang về giá trị làm lợi gần 10 tỉ đồng. Trong đó tiêu biểu như: "Xử lý phủ UV lô hàng DPX-0098, DPXA0098 bị lỗi tróc mực đen và dính lên đường hàn", "Phát triển sử dụng màng PA của Yuncheng Heshan (grade: A) cho sản xuất", "Phát triển mực XGS-02 273 Purple để đáp ứng màu sắc cho MSSP DPX-0391 do tại Xí nghiệp không thể tự pha được", "Phát triển kiểu túi đáy đứng cho vật liệu PE/PE đáp ứng yêu cầu thân thiện môi trường", "Tư vấn phát triển thị trường ngách PAPE ghép đùn (thế mạnh của công nghệ của Liksin) cho bạn hàng và tận dụng màng nghiệm thu máy Tandem23 để sản xuất"...

Những sáng kiến của anh đã được tổng công ty ghi nhận và có nhiều hình thức khen thưởng. Anh Vũ đã được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024; Liên đoàn Lao động TP.HCM trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024; Thành đoàn TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020, 2022, 2024; gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024; danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2025; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025…

Với những thành tích đáng ngưỡng mộ ấy, anh Vũ cho biết động lực của anh cũng như những người trẻ chảy trong mình dòng máu Việt, đều xuất phát từ tình yêu và niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.

"Với tôi, tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm ở lời nói mà thể hiện qua hành động, như làm việc hết mình. Chính tình yêu ấy đã giúp tôi và các đồng nghiệp trong Tổng công ty Liksin luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến trong công việc, góp phần đưa ngành in bao bì của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đất nước", anh Vũ chia sẻ.

Trước cột mốc 80 năm của dân tộc, anh Vũ cho biết: "Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tôi càng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ tuổi trẻ hôm nay không được phép an phận mà phải dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong. Riêng bản thân tôi sẽ tiếp tục cống hiến bằng sức trẻ, bằng sự sáng tạo để góp phần xây dựng TP.HCM năng động, nghĩa tình và cùng đất nước bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đóng góp trên nhiều lĩnh vực

Với Nguyễn Quốc Trung, thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus tại ĐH Paris-Saclay (Pháp), tình yêu Tổ quốc không nhất thiết phải là những điều lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ những việc rất gần gũi và thiết thực. Từ khi còn là sinh viên, anh đã lựa chọn gắn bó với con đường nghiên cứu khoa học. Anh tập trung tìm tòi và khai thác nguồn dược liệu, tài nguyên bản địa của Việt Nam, với mong muốn từ chính những gì quê hương mình mang lại, anh sẽ tìm ra hướng đi mới trong điều trị bệnh, đặc biệt là những căn bệnh nan y.

Nỗ lực nghiên cứu khoa học là cách Nguyễn Quốc Trung đóng góp sức trẻ vào sự phát triển đất nước ẢNH: NVCC

Trung đã công bố 11 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và quốc gia uy tín; là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở với định hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên trong bảo vệ sức khỏe. Trong đó, 1 đề tài đã được nghiệm thu đạt yêu cầu về việc nghiên cứu tận dụng cỏ cúc leo (loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại làm mất cân bằng sinh thái) mọc ở vùng ven TP.HCM để tổng hợp nano bạc có khả năng kháng khuẩn mạnh và không gây độc cho tế bào, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái tại địa phương.

"Với mình, đây không chỉ là cách để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu, mà còn là cách đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chung của đất nước", thạc sĩ Trung chia sẻ.

"Là một người trẻ, khi nhìn lại chặng đường 80 năm của dân tộc, mình cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn. Tự hào vì cha ông đã gìn giữ độc lập để thế hệ hôm nay được học tập, sáng tạo trong hòa bình, và biết ơn vì bản thân đang được sống trong giai đoạn đất nước ngày càng hội nhập, có cơ hội đưa tri thức Việt Nam ra thế giới. Mình tin rằng thế hệ trẻ như chúng mình, với tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến, sẽ tiếp nối những thành quả ấy để viết tiếp những trang mới cho Tổ quốc", anh Trung chia sẻ.

Cũng từ tình yêu Tổ quốc, cô gái trẻ Nguyễn Ngọc Ánh chọn đi một con đường không mấy dễ dàng nhưng lại đầy ý nghĩa: hành động vì môi trường sống xanh, sạch và đẹp hơn. Đến nay, Ánh và cộng đồng Xanh Việt Nam đã tổ chức thành công hàng ngàn cuộc ra quân, dọn sạch hơn 1.500 bãi rác tự phát, gần 2.000 tấn rác được thu gom; tổ chức thuyết trình truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường tới 40.000 học sinh, sinh viên nhiều tỉnh thành trên cả nước, trồng được gần 100.000 cây xanh. Cộng đồng Xanh Việt Nam đã và đang hoạt động mạnh mẽ với hơn 400 điểm cầu, hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động trên 34 tỉnh thành, 10 đảo, quần đảo và hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Mỗi túi rác được nhặt, mỗi mầm cây được gieo chính là cách Ánh góp phần bảo vệ Tổ quốc ẢNH: NVCC

Nguyễn Ngọc Ánh và cộng đồng Xanh Việt Nam đang mỗi ngày giúp đất nước thêm xanh đẹp và bền vững ẢNH: NVCC

Ngọc Ánh bày tỏ: "Mình may mắn được sinh ra trong hòa bình, không phải cầm súng ra chiến trường như cha ông, nhưng trong tim luôn cháy bỏng trách nhiệm giữ gìn nền độc lập thiêng liêng. Với Ánh, yêu Tổ quốc không chỉ là lời nói, mà thể hiện qua những hành động cụ thể, dù nhỏ bé nhất. Bằng tình yêu môi trường gắn liền với tình yêu đất nước, Ánh và các đồng đội đã cùng nhau dọn sạch rất nhiều bãi rác tự phát trên khắp cả nước, mang thông điệp xanh đến hàng chục ngàn học sinh, sinh viên, và gieo mầm hy vọng qua hàng trăm ngàn cây xanh được trồng. Mỗi túi rác được nhặt, mỗi mầm cây được gieo chính là cách Ánh góp phần bảo vệ Tổ quốc, để đất nước không chỉ vững vàng trong quá khứ hào hùng, mà còn xanh đẹp và bền vững trong tương lai".