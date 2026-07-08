Tổ chức bộ máy các hội đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu 6 tháng cuối năm và thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Lãnh đạo triển khai khẩn trương, kịp thời các kết luận của T.Ư sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng đó, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích; rà soát các tổ chức pháp nhân trực thuộc của các hội quần chúng. Đặc biệt lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị.