Chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang kiến tạo giải pháp

Phát biểu tại cuộc họp, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội (QH) cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, trong đó nhấn mạnh điểm nghẽn hiện nay nằm ở chất lượng tổ chức thực hiện chưa thật sự tương xứng, chưa tạo chuyển biến rõ nét, chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thật sự chủ động. Chủ tịch QH đề nghị toàn hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt là đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi; kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu QH, cử tri và nhân dân.

Chủ tịch QH nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và Kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng. "Mỗi dự án luật, nghị quyết phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển, kiên quyết không trình những nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng", Chủ tịch QH nhấn mạnh và yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức làm việc. Mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch QH nêu rõ, yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức làm việc, phải tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số, xây dựng QH số, đồng thời với siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. "Tới đây, chúng ta phải làm đúng, làm nhanh, làm hiệu quả, tạo ra giá trị cho cơ quan QH, cho xã hội. Bởi vì mỗi quyết sách của QH đều liên quan tới đời sống của nhân dân, liên quan tới hoạt động của các thành phần kinh tế trong xã hội", Chủ tịch QH nêu rõ.

* Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH thông qua Tờ trình việc ban hành quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy QH, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời tạo cơ chế tập hợp, phát huy đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia nghiên cứu chuyên đề, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy QH, Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Thường trực Đảng ủy QH và Bí thư Đảng ủy QH.

Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, gồm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu các nội dung về đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng đó, nghiên cứu, tham mưu về tổ chức và hoạt động dân nguyện, tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy QH khi được phân công. Nghiên cứu, tham mưu về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Thường trực Đảng ủy QH và Bí thư Đảng ủy QH giao.