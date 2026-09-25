Tổ chức trung thu, trao học bổng cho con người lao động ở TP.HCM

Tối 25.9, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (phường Tân Định, TP.HCM), Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty tổ chức "Đêm hội trăng rằm" năm 2026 với chủ đề Trung thu sum vầy - Trăng rằm yêu thương.

Các em nhỏ thích thú theo dõi những tiết mục biểu diễn tại chương trình trung thu ẢNH: NI NA

Tại chương trình, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM trao 56 suất học bổng (2,5 triệu đồng/suất), dành cho con cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trúng tuyển đại học năm học 2026 - 2027.

Một trong những tân sinh viên nhận học bổng là Trần Nhật Thành (18 tuổi), trúng tuyển Trường đại học Bách khoa TP.HCM... Mẹ của Thành là chị Đặng Thị Hồng Phượng (45 tuổi), đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và đã gắn bó với công ty khoảng 20 năm.

Trần Nhật Thành nhận học bổng từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM ẢNH: NI NA

Bên cạnh lễ trao học bổng, "Đêm hội trăng rằm năm 2026" còn có sự tham dự của gần 400 em thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM.

Tại đêm trung thu, các em được xem các tiết mục biểu diễn và tham gia các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi. Không khí chương trình cũng trở nên sôi động với phần biểu diễn ảo thuật, mang đến những màn biến hóa bất ngờ cho các em nhỏ.

Đêm hội là một trong những hoạt động được Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tổ chức dành cho con người lao động trong dịp trung thu năm nay.