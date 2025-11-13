Tổ nữ quân báo đánh chìm tàu chiến địch

Dưới "vỏ bọc" là những cô gái buôn bán, làm thuê

Cuối thập niên 1960, sông Rạch Ráng (xã Trần Văn Thời, Cà Mau) là cửa ngõ quan trọng của địch ở miền Tây Nam bộ. Nơi đây, địch xây dựng chi khu quân sự để kiểm soát tuyến đường sông, đàn áp phong trào cách mạng vùng U Minh Hạ. Để thực hiện chiến dịch nhổ cỏ U Minh lần 1 nhằm tiêu diệt vùng căn cứ của Khu ủy khu 9 và Tỉnh ủy Cà Mau, tháng 10.1969, quân Mỹ đưa 60 tàu chiến đến sông Ông Đốc. Cũng chính nơi đây, trong rừng đước, rừng tràm, lực lượng cách mạng âm thầm vươn lên mạnh mẽ; trong đó những nữ chiến sĩ quân báo không chỉ dũng cảm mà còn mưu trí, sắc sảo, hoạt động giữa lòng địch.

Bà Võ Lệ Quân (hàng trước, thứ 3 từ phải qua) trong buổi họp mặt cựu chiến binh ngành tình báo quốc phòng tại Cà Mau, ngày 25.10.2025 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thực hiện mệnh lệnh, Tỉnh đội Cà Mau quyết đánh phủ đầu để ngăn chặn chiến dịch này, giao nhiệm vụ cho Tổ nữ quân báo công khai gồm 3 cô gái: Võ Lệ Quân, Phạm Thị Năm và Nguyễn Thanh Nhi (Năm Nhi), tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Tổ do Năm Nhi chỉ huy. Dưới "vỏ bọc" là những cô gái buôn bán, làm thuê, họ ra vào Chi khu Rạch Ráng thường xuyên để nắm tin tức, sơ đồ hoạt động của địch. Chính sự thông minh, nhanh nhẹn và lòng dũng cảm của các chị khiến nhiều binh lính chính quyền Sài Gòn không ngờ rằng mình đang đối diện với những chiến sĩ quân báo của cách mạng. Đầu năm 1969, khi địch tăng cường lực lượng thủy quân tại Chi khu Rạch Ráng, Tổ nữ quân báo đã phát hiện kế hoạch của địch tập kết nhiều tàu chiến, ca nô để mở cuộc càn lớn vào vùng căn cứ.

Sau nhiều ngày trinh sát, Tổ nữ quân báo công khai cùng lực lượng vũ trang bàn bạc kế hoạch đánh táo bạo. Cụ thể, sáng 23.10.1969, các nữ quân báo xuất quân từ rạch Tham Trơi bằng vỏ lãi, bên dưới lườn vỏ lãi là 2 trái bom Mỹ được cải tiến, mỗi trái nặng 700 cân Anh. Các chị đã khôn khéo vượt qua tàu tuần tra vòng ngoài, áp sát cụm tàu địch, bình tĩnh cắt dây để bom rơi đúng vị trí đã định, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Bà Võ Lệ Quân kể lại, khi cắt được quả thứ 1 thì vỏ lãi vượt qua khỏi mục tiêu, các chị phải làm động tác giả, gây lộn với nhau sôi nổi làm cho địch trên tàu không chú ý. Sau đó, các chị quay vỏ lãi lại, cắt tiếp quả bom còn lại đúng vị trí rồi nhanh chóng rời đi. Sau 30 phút hẹn giờ, bom phát nổ nhấn chìm 4 tàu sắt, 6 chiếc khác hỏng nặng, tiêu diệt 100 quân địch, trong đó có nhiều cố vấn Mỹ, phá hủy 2 khẩu pháo 105 mm. Trận đánh khiến địch bạt vía kinh hồn, bẻ gãy chiến dịch của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. Với chiến công trên, 3 thành viên của Tổ nữ quân báo công khai được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Biểu tượng của lòng dũng cảm

Bà Võ Lệ Quân (73 tuổi, thương binh 3/4, hiện sống ở ấp Hiệp Điền, xã Đông Hải, Cà Mau) kể, sau khi anh bà hy sinh, bà tình nguyện tham gia cách mạng. Mới 16 tuổi, bà tham gia lực lượng biệt động H.Giá Rai (Bạc Liêu cũ) với nhiệm vụ sử dụng cách đánh bí mật để phá hủy, tiêu diệt những mục tiêu quan trọng trong lòng địch.

Chân dung Tổ trưởng quân báo Nguyễn Thanh Nhi ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Những trận đánh vang dội thoắt ẩn thoắt hiện của bà đã phá hủy cầu Giá Rai, Nọc Nạn, Hộ Phòng… ngăn chặn những trận càn quét của địch. Với chiến công và kinh nghiệm ấy, cấp trên điều bà về Cà Mau vào Tổ quân báo công khai săn tàu chiến địch, nhiệm vụ to lớn hơn. Cuối năm 1970, trong chuyến công tác về Đất Mũi, bà Quân bị địch phát hiện và bắt giam. Bà bị đánh đập, tra tấn "chết đi sống lại" nhiều lần. Sau đó, chúng vứt bà khi bà sắp chết, được nhân dân ứng cứu đưa về căn cứ điều trị rồi tỉnh lại, nhưng vì sức khỏe yếu nên đơn vị gửi về địa phương dưỡng thương.

Bà Phạm Thị Năm (77 tuổi, thương binh 4/4, hiện sống tại xã Thới Bình, Cà Mau) kể, những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để có vũ khí đánh các mục tiêu lớn và diện rộng của địch, quân ta đã tổ chức thu gom những quả bom lép của Mỹ để tạo ra những quả bom hẹn giờ. Vùng U Minh Hạ hằng ngày hứng chịu hàng trăm tấn bom Mỹ nên nguồn bom không hiếm, trong đó có những loại bom nặng từ 500 - 700 cân Anh.

Về trận đánh khiến quân thù bạt vía, bà Năm kể thêm, các cô tự hóa trang, xâm nhập trận địa của địch để quan sát, xây dựng kế hoạch. Được cấp trên thống nhất, các cô luyện tập lái chiếc vỏ lãi tải trọng 200 giạ lúa, 2 quả bom treo bí mật dưới đáy vỏ lãi. Để cố định bom, các cô phải nhấn chìm vỏ lãi, buộc bom vào, bịt nước, sau đó tát khô nước để vỏ lãi nổi lên. Trên vỏ lãi chở nhiều bao gạo, trấu, dừa để ngụy trang như đang chở nặng.

Bà Phạm Thị Năm kể lại những chiến công năm xưa ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Để có được trận đánh tàu thành công vang dội, đánh chìm và phá hủy cả chục tàu chiến Mỹ tại Chi khu Rạch Ráng năm 1969, ngoài một tập thể gan dạ anh hùng, phải kể đến vai trò chỉ huy mưu trí, dũng cảm của nữ Tổ trưởng quân báo Nguyễn Thanh Nhi. "Trận đánh tàu địch sẽ không thành công, thậm chí hy sinh, nếu không có bà Nguyễn Thanh Nhi lên phương án, trinh sát, triển khai và trực tiếp tham gia trận đánh", bà Quân nói.

Đất nước thống nhất, bà Võ Lệ Quân theo chồng về Giá Rai làm ruộng; bà Nguyễn Thị Năm theo chồng về Ngọc Hiển nuôi tôm; bà Nguyễn Thanh Nhi ở lại Khánh Bình Đông gắn chặt cuộc đời mình ở một vùng quê nghèo khó. Năm 2013, bà Nhi qua đời.

Thượng tá Lê Quang Tâm, Trưởng ban Liên lạc tình nghĩa tình báo quốc phòng tỉnh Cà Mau, cho biết trận đánh vang dội của Tổ nữ quân báo công khai đã bẻ gãy chiến dịch nhổ cỏ U Minh lần thứ 1 của địch. Tổ đã nêu cao ngọn cờ vì độc lập dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tình báo quốc phòng VN.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu cũ (em ruột bà Nguyễn Thanh Nhi), kể: "Chị tôi từng bị địch bắt 6 lần, sau mỗi lần đơn vị đều xác minh kỹ lưỡng để tiếp tục chiến đấu. Những lần ấy, chúng từ dụ dỗ đến tra tấn dã man, bị địch đóng đinh 10 đầu ngón tay nhưng chị vẫn không khai, chúng buộc phải thả vì chị đã khôn khéo đánh lừa bằng những câu chuyện ngụy trang được dàn dựng khéo léo".

Trận đánh Rạch Ráng năm 1969 không chỉ là chiến công vang dội, mà còn là bản hùng ca của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của người phụ nữ VN. Trong điều kiện ngặt nghèo nhưng chính lòng gan dạ và tinh thần dũng cảm đã biến điều không thể thành có thể. Giờ đây, nơi con sông Rạch Ráng hiền hòa chỉ còn những rạng rừng đước xanh, nhưng trong từng con nước vẫn còn vang vọng âm thanh của đêm chiến công năm ấy. Lịch sử Cà Mau mãi mãi khắc ghi chiến công của Tổ nữ quân báo công khai Rạch Ráng, đó là những bông hoa thép nở giữa đạn bom.