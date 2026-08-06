Tô Thị Ty Na lãnh án chung thân vì sát hại con ruột để trục lợi bảo hiểm

Chiều 6.8, sau 1 ngày xét xử, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) mức án tù chung thân về tội "giết người" và 6 năm tù về tội "gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Vụ án bị phanh phui từ nghi ngờ của cô ruột nạn nhân

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, ngày 3.1.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin về việc cháu N.V.H (sinh năm 2017) tử vong trong phòng vệ sinh tại nhà riêng của mẹ là Tô Thị Ty Na vào khoảng 22 giờ ngày 2.1.2023.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (cô ruột cháu H.), gửi đơn trình báo vì cho rằng cái chết của cháu có nhiều dấu hiệu bất thường.

TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na mức án tù chung thân về tội "giết người" và 6 năm tù về tội "gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" ẢNH: L.V

Theo bà Tâm, sau khi kiểm tra dữ liệu camera an ninh tại nhà, bà phát hiện Na đã chỉnh hướng camera trước thời điểm xảy ra vụ án. Đồng thời, bà nhớ lại năm 2021, một người con khác của Tô Thị Ty Na cũng tử vong trong xô nước tại phòng vệ sinh và sau đó Na được nhận hơn 2 tỉ đồng tiền bảo hiểm.

Việc 2 đứa trẻ tử vong với hoàn cảnh tương tự khiến bà Tâm nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, trước, trong và sau thời điểm cháu H. tử vong chỉ có Tô Thị Ty Na và cháu bé ở trong nhà. Căn nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất từ cửa chính.

Kết quả khám nghiệm cho thấy tại thời điểm tử vong, cháu H. đã 5 tuổi 8 tháng 28 ngày, cao 124 cm, nặng 23 kg, sức khỏe bình thường. Trong khi đó, chiếc xô nước nơi phát hiện thi thể chỉ cao 63 cm, miệng rộng 56 cm.

Theo cơ quan tố tụng, với chiều cao của cháu bé gần gấp đôi chiều cao chiếc xô cùng tư thế tử vong khi ngồi trên bồn cầu, úp mặt vào xô nước và một tay vắt lên miệng xô, không có căn cứ xác định cháu có thể tự gây ngạt nước.

Đặc biệt, trước khi tử vong, cơ thể cháu H. không có thương tích. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi ghi nhận nhiều dấu vết tại vùng trán, bẹn trái, chân phải... cho thấy nạn nhân bị tác động bởi ngoại lực trong lúc chống cự.

Cơ quan điều tra xác định Na đã chủ động quay camera vào tường, gọi cháu H. xuống phòng vệ sinh rồi dìm con vào xô nước cho đến tử vong. Sau đó, bị cáo tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn, thay quần áo, mở cửa nhà, dùng máy sấy làm khô tóc và tay rồi lên giường giả vờ ngủ. Đến khoảng 22 giờ 6 phút, con gái lớn của Na về nhà thì phát hiện em trai đã tử vong.

Mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng bị tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2008, bị cáo trở về địa phương, kết hôn với ông N.V.H. và có 4 người con.

Năm 2020, chồng qua đời, Na một mình nuôi con, không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Sau khi bán căn nhà với giá 1,2 tỉ đồng để trang trải cuộc sống và tiêu hết số tiền này, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con nhằm trục lợi.

Kết quả điều tra xác định Na đã tham gia 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 4 người con với tổng phí bảo hiểm hằng năm hơn 100 triệu đồng và đều đứng tên người thụ hưởng.

Riêng cháu H. được mua 2 hợp đồng bảo hiểm tại hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Ngay sau khi cháu H. tử vong, Na lập hồ sơ khai báo gian dối nguyên nhân chết là tai nạn ngạt nước để yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi.

Trên cơ sở hồ sơ này, 2 công ty bảo hiểm đã thanh toán cho Na tổng cộng hơn 4,1 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền đã được bị cáo sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Bích Tâm khẳng định việc phát hiện camera bị chỉnh hướng là nguyên nhân khiến bà nghi ngờ và quyết định trình báo cơ quan chức năng. Giáo viên của cháu H. cũng khai trước khi xảy ra vụ việc, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu thương tích.

Trong lời nói sau cùng, Tô Thị Ty Na tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét để sớm được trở về với gia đình. Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn diện chứng cứ và diễn biến tranh tụng, HĐXX nhận định có đủ căn cứ kết luận bị cáo đã sát hại con ruột nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm, từ đó tuyên phạt mức án tù chung thân.