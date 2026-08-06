Xét xử Tô Thị Ty Na - kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm tiền tỉ

Sáng 6.8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về 2 tội "giết người" và "gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Tại phiên xét xử, 2 bị hại trong vụ án là hai công ty bảo hiểm nhân thọ Generali và FWD vắng mặt. Đại diện 2 doanh nghiệp có đơn yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền hơn 4,1 tỉ đồng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến cháu N.V.H.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa sáng 6.8 ẢNH: Đ.C

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Na trở về địa phương, kết hôn với ông N.V.H và có 4 người con.

Đến năm 2020, chồng của Tô Thị Ty Na qua đời. Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định, Na đã bán căn nhà đang ở với giá 1,2 tỉ đồng để trang trải cuộc sống. Sau khi tiêu hết số tiền này, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con nhằm trục lợi.

Cơ quan công tố xác định Tô Thị Ty Na đã mua tổng cộng 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 4 người con, với tổng mức phí bảo hiểm hằng năm hơn 100 triệu đồng và đều đứng tên là người thụ hưởng.

Riêng đối với cháu N.V.H, Tô Thị Ty Na tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali và Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD.

Theo cáo trạng, tối 2.1.2023, Tô Thị Ty Na đã sát hại cháu N.V.H, sau đó tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn tử vong do ngạt nước nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi vụ việc xảy ra, Na lập hồ sơ yêu cầu 2 công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trên cơ sở hồ sơ này, 2 doanh nghiệp đã thanh toán cho Na tổng cộng hơn 4,1 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền trên đã được bị cáo sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi và tranh tụng để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như xem xét trách nhiệm dân sự liên quan đến khoản tiền bảo hiểm đã chi trả.