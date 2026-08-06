Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xét xử Tô Thị Ty Na - kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm tiền tỉ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Vụ án gây rúng động dư luận khi người mẹ bị cáo buộc sát hại chính con ruột, rồi dựng hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm hơn 4,1 tỉ đồng, được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND thành phố Đà Nẵng sáng nay 6.8.

Sáng 6.8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về 2 tội "giết người" và "gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Tại phiên xét xử, 2 bị hại trong vụ án là hai công ty bảo hiểm nhân thọ Generali và FWD vắng mặt. Đại diện 2 doanh nghiệp có đơn yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền hơn 4,1 tỉ đồng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến cháu N.V.H.

Mẹ sát hại con rồi dựng hiện trường giả trục lợi hơn 4,1 tỉ đồng bảo hiểm - Ảnh 1.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa sáng 6.8

ẢNH: Đ.C

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Na trở về địa phương, kết hôn với ông N.V.H và có 4 người con.

Đến năm 2020, chồng của Tô Thị Ty Na qua đời. Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định, Na đã bán căn nhà đang ở với giá 1,2 tỉ đồng để trang trải cuộc sống. Sau khi tiêu hết số tiền này, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con nhằm trục lợi.

Cơ quan công tố xác định Tô Thị Ty Na đã mua tổng cộng 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 4 người con, với tổng mức phí bảo hiểm hằng năm hơn 100 triệu đồng và đều đứng tên là người thụ hưởng.

Riêng đối với cháu N.V.H, Tô Thị Ty Na tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali và Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD.

Theo cáo trạng, tối 2.1.2023, Tô Thị Ty Na đã sát hại cháu N.V.H, sau đó tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn tử vong do ngạt nước nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi vụ việc xảy ra, Na lập hồ sơ yêu cầu 2 công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trên cơ sở hồ sơ này, 2 doanh nghiệp đã thanh toán cho Na tổng cộng hơn 4,1 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền trên đã được bị cáo sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi và tranh tụng để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như xem xét trách nhiệm dân sự liên quan đến khoản tiền bảo hiểm đã chi trả.

Tin liên quan

Vụ ‘mẹ giết con’ ở Quảng Nam: Bị can từng bị tuyên phạt 40 tháng tù

Vụ ‘mẹ giết con’ ở Quảng Nam: Bị can từng bị tuyên phạt 40 tháng tù

Bị can trong vụ 'mẹ giết con' ở Quảng Nam từng bị TAND cấp huyện tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Vụ 'mẹ giết con' ở Quảng Nam: Công an tỉnh cho biết lý do phục hồi điều tra

Vụ 'mẹ giết con' ở Quảng Nam: 'Hành vi tàn nhẫn gây rúng động'

Khám phá thêm chủ đề

Hiện trường giả Bảo hiểm nhân thọ Đà Nẵng Tô Thị Ty Na mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận