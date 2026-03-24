Tòa án buộc Samsung trả tiền vụ giảm hiệu năng Galaxy

Khoảng 4 năm trước, vào tháng 3.2022, một nhóm người tiêu dùng Hàn Quốc đã khởi kiện Samsung liên quan đến ứng dụng Game Optimizing Service (GOS) được cài đặt trên điện thoại Galaxy S22 mà công ty ra mắt trước đó một tháng. Ứng dụng này được thiết kế nhằm ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt khi chơi game, nhưng lại dẫn đến việc giảm hiệu suất của bộ xử lý đồ họa (GPU) và độ phân giải màn hình ngay cả khi người dùng không chơi game.

Nhiều người dùng Galaxy S22 đã không biết rằng hiệu suất điện thoại của họ bị giảm do GOS, và họ cáo buộc Samsung không thông báo rõ ràng về việc cài đặt ứng dụng này. Hơn nữa, GOS không thể bị tắt hoặc vô hiệu hóa khi mới ra mắt. Phải đến nhiều năm sau, Samsung mới phát hành bản cập nhật cho phép người dùng tắt ứng dụng.

Cái giá mà Samsung phải trả

Sau 4 năm tranh chấp, Tòa án Dân sự cấp cao Seoul đã đưa ra phán quyết vào ngày 18.3 khi buộc Samsung phải trả một khoản tiền cho các nguyên đơn, mặc dù số tiền không được tiết lộ. Các nguyên đơn trong vụ kiện trước đó yêu cầu bồi thường 300.000 won Hàn Quốc (khoảng 201,75 USD) mỗi người.

Phán quyết này được xem là một quyết định hòa giải bắt buộc nhằm chấm dứt vụ kiện dân sự phức tạp với sự tham gia của 1.882 người tiêu dùng.

Vụ kiện đối với Samsung có nhiều điểm tương đồng với bê bối Batterygate mà Apple từng gặp phải khi công ty cũng bị chỉ trích vì không thông báo cho người dùng về việc giảm hiệu suất trên một số mẫu iPhone khi pin chuyển sang tình trạng suy thoái (dưới 80%). Trong một vụ dàn xếp kiện tập thể, Apple đã đồng ý trả 500 triệu USD cho người dùng iPhone tại Mỹ.

Hiện tại, ứng dụng GOS vẫn được cài đặt trên các mẫu Galaxy S, bao gồm cả dòng Galaxy S26 mới, tuy nhiên người dùng đã có thể lựa chọn giữa chế độ tiết kiệm pin và hiệu suất tối đa.