Tòa án thụ lý vụ án liên quan Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Hôm qua 17.11, Tòa án nhân dân Khu vực 3, Hà Nội đã gửi các thông báo tới Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3, Hà Nội về việc đơn vị này đã thụ lý vụ án liên quan tới cuộc khủng hoảng pháp lý của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Các cổ đông góp vốn cho Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bày tỏ sự đồng lòng trong việc tìm giải pháp xử lý khủng hoảng pháp lý ở trường này ẢNH: QUÝ HIÊN

4 nội dung nguyên đơn yêu cầu tòa giải quyết

Theo các thông báo nêu trên, nguyên đơn khởi kiện gồm ông Nguyễn Văn Thanh, ông Dương Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Thu Thảo; bị đơn là Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với người đại diện là ông Nguyễn Công Nghiệp, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam với người đại diện là ông Nguyễn Quang Thái.

Những người khởi kiện đã yêu cầu tòa án giải quyết 4 nội dung. Thứ nhất, yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội huỷ bỏ danh sách nhà đầu tư được công bố tại Công văn số 132/2025/CV/HKT do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam công bố. Thứ 2, yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công nhận quyền sở hữu hợp pháp của những người khởi kiện với phần vốn góp đã góp vào trường.

Thứ 3, yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận những người khởi kiện với tư cách là nhà đầu tư của trường theo quy định tại luật Giáo dục đại học, đồng thời, lập lại danh sách nhà đầu tư theo đúng quy định khi chuyển đổi loại hình trường. Thứ 4, yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ tổ chức họp hội đồng quản trị/ hội đồng trường định kỳ theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật.

Theo yêu cầu của Tòa án nhân dân Khu vực 3, Hà Nội, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản nộp cho tòa án đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho tòa án, nêu rõ lý do để tòa án xem xét.

Hết thời hạn đã nêu, bị đơn không nộp cho tòa án văn bản ý kiến của mình đối với các yêu cầu của người bị khởi kiện thì tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ do người khởi kiện gửi để giải quyết vụ án.

Lý do khởi kiện

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, các ông Nguyễn Văn Thanh, Dương Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Thảo là những cổ đông góp vốn cho Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ông Thanh góp 270 triệu đồng, ông Tuấn góp 420 triệu đồng, bà Thảo góp 145 triệu đồng.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 671/QĐ-TTg quyết định về việc chuyển đổi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Cổ đông của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu ý kiến trong một cuộc họp tìm giải pháp xử lý khủng hoảng pháp lý của trường ẢNH: QUÝ HIÊN

Những người khởi kiện cho rằng trong thời gian thực hiện chuyển đổi loại hình trường, nhà trường đã có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, làm phát sinh tranh chấp dân sự về quyền sở hữu phần vốn góp, tranh chấp tư cách nhà đầu tư trong quá trình chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học.

Theo các nguyên đơn, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã loại bỏ trái phép cổ đông khi thực hiện chuyển đổi loại hình từ trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục. Cụ thể, ngày 21.7 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã ban hành Công văn số 132/2025/CV/HKT về việc công bố danh sách nhà đầu tư, trong danh sách chỉ thể hiện 40 nhà đầu tư, bao gồm 1 nhà đầu tư tổ chức là Hội Khoa học kinh tế Việt Nam và 39 nhà đầu tư cá nhân, loại bỏ rất nhiều cổ đông ra khỏi danh sách nhà đầu tư.

Khi loại bỏ cổ đông khỏi danh sách nhà đầu tư, nhà trường không hề có thông báo, cơ chế hoặc thoả thuận bồi hoàn cụ thể nào, cũng không được thể hiện trong bất cứ nghị quyết nào của nhà trường.

Dựa trên danh sách nhà đầu tư trong Công văn 132, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục thành lập hội đồng trường.

Vi phạm quyền sở hữu tài sản?

Các nguyên đơn cho đây là hành vi trái phép và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cổ đông từng góp vào Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hành vi trên còn trái với nguyên tắc của việc chuyển đổi loại hình mà Bộ GD-ĐT đã quy định trong điều 2 Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT (Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân và tổ chức có liên quan); vi phạm khoản 1 điều 163 bộ luật Dân sự 2015 (Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản)…

Những người khởi kiện còn cho rằng, trong nhiều năm liền Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không tổ chức họp hội đồng quản trị, họp đại hội đồng cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông nhà trường. Việc này vi phạm nghiêm trọng điều lệ trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường, cũng như các quy định của pháp luật về quản trị cơ sở giáo dục đại học có vốn góp.

"Việc không tổ chức định kỳ họp hội đồng quản trị, họp đại hội đồng cổ đông, đã tước bỏ quyền tham gia quản lý, quyền được thông tin, quyền biểu quyết và quyền giám sát hoạt động trường của các cổ đông/ nhà đầu tư, trong đó có tôi, tước bỏ quyền nhà đầu tư theo quy định tại Điều 16a luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018", một người khởi kiện nêu ý kiến.