Tòa đã xử, tỉnh đã thu hồi, sao chủ nhà chưa được nhận nhà đất?

Nhà đất số 6 Trần Hưng Đạo, P.Vũng Tàu, TP.HCM, có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông Phạm Ngọc Hiền. Năm 1984, trước khi có chuyến đi nước ngoài thăm gia đình, ông làm đơn gửi Chủ tịch UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (sau đó là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là TP.HCM), đề nghị cho Nhà nước mượn căn nhà để sử dụng vào mục đích công ích. Trong đơn, ông nêu rõ nguyện vọng nhận lại nhà sau khi trở về nước. Đề nghị này được chính quyền chấp thuận, đồng thời xác nhận trả lại nhà khi ông Hiền về nước.

Năm 1997, Sở Địa chính, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), ký hợp đồng cho Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuê khu đất hơn 850 m² tại số 6 Trần Hưng Đạo để làm văn phòng, thời hạn 50 năm. Đến năm 2001, doanh nghiệp nhà nước này được chuyển đổi thành Công ty CP dịch vụ đầu tư. Năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty đối với khu đất nói trên, phục vụ mục đích làm văn phòng.

Nhà số 6 Trần Hưng Đạo (P.Vũng Tàu) đang là quán ăn Ảnh: Nguyễn Long

Trong khi đó, năm 2005, ông Hiền làm đơn ủy quyền cho người khác yêu cầu trả lại nhà. Sau khi trở về nước năm 2006, ông tiếp tục có đơn đề nghị nhận lại tài sản theo thỏa thuận cho mượn trước đây. Ngày 2.5.2013, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 985 về việc trả lại nhà cho ông Hiền. Năm 2014, Công ty CP dịch vụ đầu tư khởi kiện yêu cầu hủy quyết định trả nhà của UBND tỉnh nhưng bị bác bỏ. Ngày 30.9.2022, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 42, công nhận việc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 985 trả lại nhà cho ông Hiền là đúng quy định pháp luật.

Sau đó, sự việc tiếp tục kéo dài khi Công ty CP dịch vụ đầu tư khởi kiện liên quan đến các quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất cho thuê và xử lý giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Cụ thể, doanh nghiệp yêu cầu hủy Quyết định số 1166 ngày 4.5.2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thu hồi đất đã cho thuê; đồng thời yêu cầu hủy Quyết định số 1746 ngày 29.6.2017 về việc hủy xác định giá trị doanh nghiệp đối với căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo khi cổ phần hóa Công ty dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 10.9.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM ban hành bản án hành chính phúc thẩm số 977, bác yêu cầu khởi kiện của Công ty CP dịch vụ đầu tư. Ngày 24.12.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản kết luận về việc trả lại nhà số 6 Trần Hưng Đạo cho ông Hiền. Các cơ quan chức năng cũng nhiều lần làm việc, yêu cầu doanh nghiệp bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, việc bàn giao thực tế vẫn chưa hoàn tất.

Mới đây, ngày 18.9, UBND P.Vũng Tàu có báo cáo gửi UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan, đề nghị phối hợp thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 977, giải quyết dứt điểm việc thu hồi, bàn giao nhà đất số 6 Trần Hưng Đạo, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hiền.

Theo UBND P.Vũng Tàu, quyền lợi hợp pháp của ông Hiền đã được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao công nhận tại Quyết định giám đốc thẩm số 42. Nhà, đất tại địa chỉ này không thuộc diện xác lập sở hữu Nhà nước. Về nghĩa vụ tài chính liên quan, khoản kinh phí bồi thường bổ sung hơn 200 triệu đồng cho Công ty CP dịch vụ đầu tư theo phán quyết của Bản án số 977 đã được Sở Tài chính bố trí để UBND phường chi trả. UBND phường cho biết đã thực hiện việc chi trả theo quy định.

Tuy nhiên, một số thủ tục thuộc thẩm quyền của các sở, ngành thành phố vẫn chưa hoàn tất. Trong đó có việc xử lý khoản tiền hơn 110 triệu đồng liên quan đến giá trị tài sản hoàn trả cho doanh nghiệp theo Quyết định số 1746 ngày 29.6.2017; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty CP dịch vụ đầu tư ngày 23.2.2004; đồng thời thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với khu đất tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 14.10, một lãnh đạo UBND P.Vũng Tàu cho biết do các thủ tục chưa hoàn tất nên địa phương chưa có đủ cơ sở pháp lý và mặt bằng sạch để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân. "Khi các sở, ngành của TP.HCM hoàn tất thủ tục hoàn trả tiền cho doanh nghiệp, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với khu đất nêu trên… thì phường có đất sạch sẽ trả lại nhà, đất cho chủ hộ", vị lãnh đạo này nói thêm.