Theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kể từ ngày 1.1.2026 sẽ xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, chuyển sang kê khai thuế, nộp thuế trên doanh thu thực. Để hiện thực hóa Nghị quyết này, Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, hướng dẫn các bước chuyển đổi cho các hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế từ đầu năm 2026.

Nội dung buổi tọa đàm này nhằm làm rõ thêm những đổi mới căn bản trong mô hình, cách quản lý thuế với hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán, cũng như loạt giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý trong quá trình chuyển đổi. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục thuế, chuyên gia có kinh nghiệm và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.