Live Tọa đàm trực tuyến: Thay đổi mô hình quản lý thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?

TT Phát triển Nội dung số
12/11/2025 09:29 GMT+7

Ngày 12.11.2025, Báo Thanh Niên phối hợp với Cục thuế (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức tọa đàm về chủ đề: “Thay đổi mô hình quản lý thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”. Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kể từ ngày 1.1.2026 sẽ xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, chuyển sang kê khai thuế, nộp thuế trên doanh thu thực. Để hiện thực hóa Nghị quyết này, Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, hướng dẫn các bước chuyển đổi cho các hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế từ đầu năm 2026.

Tọa đàm trực tuyến: Thay đổi mô hình quản lý thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?- Ảnh 1.

Nội dung buổi tọa đàm này nhằm làm rõ thêm những đổi mới căn bản trong mô hình, cách quản lý thuế với hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán, cũng như loạt giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý trong quá trình chuyển đổi. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục thuế, chuyên gia có kinh nghiệm và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
