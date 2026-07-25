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Thế giới

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Trump về thị thực H-1B

Thụy Miên
Thụy Miên
Tòa phúc thẩm hôm 24.7 (giờ Washington) đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm ngừng thi hành phán quyết của tòa cấp dưới liên quan đến mức phí mới lên đến 100.000 USD cho thị thực H-1B.
Appeals court rejects Trump bid to halt $100,000 H-1B visa fee ruling - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục bị cản trở trong việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B

ảnh: reuters

Tòa phúc thẩm ở Boston (bang Massachusetts) từ chối đình chỉ phán quyết vào ngày 8.6 của tòa cấp thấp hơn trong vụ kiện về mức phí cho thị thực H-1B do tổng chưởng lý của 20 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo khởi xướng, theo Reuters hôm 25.7.

Trong phán quyết hồi tháng 6, tòa án đã vô hiệu hóa mức phí 100.000 USD do chính quyền liên bang muốn thi hành đối với diện thị thực H-1B, với lý do đây là mức thuế trái phép mà quốc hội chưa bao giờ thông qua.

Trong phán quyết mới, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán cho rằng chính quyền Tổng thống Trump không chứng minh được có thể kháng cáo thành công bằng lập luận rằng mình không vượt quá thẩm quyền trong việc áp đặt khoản phí nói trên.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump ký sắc lệnh tăng mạnh chi phí xin cấp thị thực H-1B, loại thị thực dành cho lao động nước ngoài tay nghề cao. Đây cũng là diện thị thực lâu nay vẫn được các công ty công nghệ sử dụng để tuyển dụng nhân lực tay nghề cao từ nước ngoài.

Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 thị thực mỗi năm, thêm 20.000 suất cho lao động có bằng cấp cao. Thị thực có thời hạn từ 3 đến 6 năm. Trước khi ông Trump tăng phí, các nhà tuyển dụng thường chi từ 2.000 đến 5.000 USD khi bảo lãnh tùy theo từng trường hợp.

Với quyết định tăng phí, ông Trump cho rằng chương trình H-1B đã bị lợi dụng với mục đích thay thế người lao động Mỹ bằng nhân công có mức lương và trình độ thấp hơn.

Kể từ khi mức phí được ban hành, chỉ có vài doanh nghiệp đồng ý trả khoản phí trên.

Nhà Trắng chưa bình luận về phán quyết mới của tòa án.

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Tòa án tại Boston (bang Massachusetts) hôm 8.6 đã ra phán quyết vô hiệu hóa mức phí 100.000 USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt cho thị thực H-1B, gọi đây là mức thuế trái phép mà quốc hội chưa bao giờ thông qua.

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