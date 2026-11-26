Ông Saree cho biết thêm vụ tấn công nhà máy lọc dầu gây ra hỏa hoạn, còn đòn đánh vào khu tài chính ở Riyadh diễn ra theo 3 giai đoạn.

Tòa tháp trung tâm tài chính của Ả Rập Xê Út lại bị tấn công

Trước đó, lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út thông báo 11 người bị thương trong cuộc tấn công ngày 24.11 vào tòa nhà cao nhất trong khu tài chính ở Riyadh là Tòa tháp Quỹ Đầu tư công (PIF) 80 tầng. Đây là lần thứ hai cao ốc này bị nhắm mục tiêu trong chưa đầy một tuần. Vụ tấn công đầu tiên, xảy ra vào ngày 19.11, đã làm hư hại tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang chiến đấu chống lại Houthi ở Yemen hôm 24.11 cho hay vụ tấn công mới được thực hiện bằng máy bay không người lái, đồng thời tuyên bố họ sẽ đáp trả "quyết liệt trước hành động cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và tài sản dân sự" từ Houthi. Phía liên quân hôm qua khẳng định đã tấn công cảng Hodeidah ở Yemen sau khi Houthi cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cảng Jeddah, cùng với tất cả các cảng khác của Ả Rập Xê Út dọc biển Đỏ, "nếu kẻ thù thực hiện lời đe dọa ném bom cảng Hodeidah".