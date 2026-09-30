Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE từ 28.12

Theo kế hoạch của VNX, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ là ngày 23.12.2026. Sau ngày này, các cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày (24 - 25.12).

Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ được chuyển giao sang HOSE từ ngày 23.12 và giao dịch phiên đầu tiên từ 28.12. ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thời gian này, giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Từ ngày 28.12.2026, các cổ phiếu niêm yết trên HNX được chuyển giao sẽ giao dịch phiên đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

VNX đề nghị các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường, nhà đầu tư chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các sở giao dịch chứng khoán.

Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang giao dịch tại HOSE là thực hiện phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139 năm 2025 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư 139 quy định rõ, chậm nhất đến hết ngày 31.12.2026, HNX phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

HNX hiện là nơi niêm yết của hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều nhóm ngành, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn như Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) hay Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN)...

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ các cổ phiếu từ HNX, HOSE đảm nhận vai trò tổ chức giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.

Còn HNX sẽ tập trung vào các thị trường gồm trái phiếu, chứng khoán phái sinh và UPCoM, nơi giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Bên cạnh đó, HNX còn được định hướng triển khai thị trường tín chỉ carbon, xây dựng thị trường giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm tài chính mới.