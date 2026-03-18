Toàn cảnh 17h: Cách Mr.Pips học mô hình lừa đảo ở nước ngoài | Lời khai vụ hành hung nữ shipper

Toàn cảnh 17h ngày 18.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 18.3: Cách Mr.Pips học mô hình lừa đảo ở nước ngoài | Lời khai vụ hành hung nữ shipper

Cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 người: 1 cựu giám đốc bị đề nghị 30 năm tù

Sáng 18.3.2026, đại diện Viện KSND TP.HCM đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án cùng đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 người.

Cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 người: 1 cựu giám đốc bị đề nghị 30 năm tù

Đường Nguyễn Tất Thành kẹt xe triền miên, người dân chờ mở rộng 8 làn xe

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành – trục kết nối trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố đang gây nhiều áp lực cho việc đi lại của người dân. Trước thực tế này, kế hoạch mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe được kỳ vọng sẽ sớm triển khai, góp phần giải bài toán giao thông và cải thiện chất lượng sống.

Đường Nguyễn Tất Thành kẹt xe triền miên, người dân chờ mở rộng 8 làn xe

Từ 1.5, chồng ép vợ nghỉ làm, ở nhà nội trợ bị phạt đến 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Từ 1.5, chồng ép vợ nghỉ làm, ở nhà nội trợ bị phạt đến 10 triệu đồng

